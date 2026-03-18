На Волині натовп напав на групу оповіщення ТЦК: що відомо (відео)

Мешканці села Горянівка Луцького району Волинської області заблокували автомобіль із військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час проведення заходів з оповіщення.

Люди заблокували позашляховик і навіть спробували витягнути одного з військовослужбовців, а також пошкодили лобове скло. Відповідні кадри опублікував Telegram-канал "Типовий Луцьк".

На записі видно, як одна з жінок кричить групі оповіщення "Вибирайте, кого хочете, давайте, вибирайте". Водій їй відповідає, що військовослужбовці діють у межах українського законодавства, однак це ще більше злить натовп, який обурюється їхніми діями.

Спікерка Волинського обласного ТЦК і СП Уляна Кравчук підтвердила інцидент у коментарі ZAXID.NET.

Вона уточнила, що інцидент стався задовго до того, як кадри з'явилися в мережі. Він мав місце 6 березня близько 15:30.

Відео дня

За її словами, група оповіщення ТЦК і СП разом із поліцейським рухалася службовим автомобілем поблизу Горянівки, коли їх почав переслідувати автомобіль, у якому перебували чоловік і жінка. Згодом до останніх приєдналися ще троє мотоциклістів.

"Один із мотоциклістів обігнав службовий транспорт, після чого, тримаючи в руках предмет, схожий на цеглу, почав рухатися назустріч. У зв'язку з цим автомобіль ТЦК був змушений зупинитися. Для з'ясування обставин до цивільних вийшов поліцейський", — поділилася подробицями Кравчук.

Пізніше до присутніх приспіли ще близько 10 осіб. Люди поводилися агресивно, намагалися відчинити двері авто і силою витягнути військовослужбовців.

Уже коли машина від'їжджала, один з учасників конфлікту запустив по ній дерев'яний предмет, пошкодивши заднє крило і вікно. Ніхто з військових не постраждав.

В обласній поліції заявили, що жодних звернень за цим фактом до правоохоронців не надходило.

Нагадаємо, під Полтавою затримали 8 чоловіків, які напали на військовослужбовців ТЦК.

Раніше повідомлялося, що ТЦК незабаром можуть працювати почати за новим принципом і більше не забиратимуть людей з вулиць.