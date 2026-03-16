На вулиці забирати не будуть: юрист пояснив, що може змінитися в роботі ТЦК, деталі

Сергій Гривко, народний депутат від "Слуги народу", зареєстрував законопроєкт №15076, який передбачає врегулювання порядку перевірки військово-облікових документів громадян та направлення (вручення) повісток про виклик.

Зокрема, законопроєкт має внести зміни до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" і фактично забороняє військовослужбовцям ТЦК забирати людей з вулиць силою. Військовий юрист Тарас Боровський в ефірі День.LIVE пояснив, що зміниться, якщо закон ухвалять.

За його словами, ТЦК будуть просто на вулиці вручати повістку людині про її виклик до центру комплектування. При цьому документ нібито не встановлює чіткого терміну явки.

"Наприклад, у нас у кримінально-процесуальному кодексі є норма про те, що вам повістку на допит або будь-яку слідчу дію мають вручити за три дні до проведення цих дій для вашої підготовки. Тут такого немає. Теоретично, якщо зловживати своїм правом, то працівники ТЦК можуть вручати повістку на сьогодні, через дві години з'явитися", — каже Боровський.

Відео дня

Згідно із законопроєктом, якщо військовозобов'язаний, якому вручили повістку, не з'явиться протягом 14 днів, ТЦК може винести постанову про адміністративне правопорушення, накласти штраф і внести інформацію до реєстру "Оберіг", що відображається в застосунку "Резерв+".

Далі у керівника ТЦК є право звернутися до органів поліції для його адміністративного затримання.

Боровський резюмує, що в пропонованому законопроєкті, за великим рахунком, немає нічого особливо нового:

"Тому що і так, якщо ти не прийшов за повісткою, ТЦК складає на тебе відповідний матеріал, розглядає його і виносить постанову. Щоправда, ТЦК до цього не були обмежені 14-денним терміном. Новизна в тому, що (Гривко — прим. ред) він пропонує, щоб людей не забирали з вулиці сьогодні, а давали повістку і зобов'язання за 2-3 дні з'явитися в ТЦК".

Гість ефіру зауважив, що відповідальність за неявку за повісткою існує і зараз, а людину, яка не прийшла за повісткою, забиратимуть уже не з вулиці, а з дому. Тобто законопроєкт фактично уточнює процедурні моменти.

Сергій Гривко в коментарі "Суспільному" зауважив, що мобілізація важлива і потрібна, але в багатьох людей є побоювання, тому працівник ТЦК і СП має спочатку роз'яснити військовозобов'язаному, навіщо вона потрібна. По-друге, він зобов'язаний роз'яснити права та обов'язки і попередити про відповідальність:

"І вже тоді вони домовляються, коли військовозобов'язаний прийде в ТЦК і СП. Усе це фіксується. У законопроєкті на це дається до трьох днів. Тобто до цього часу, протягом 72 годин, людина може обрати, де хоче служити, на яку посаду в Збройних силах її можуть забрати, де це буде доцільніше, у чому вона краще орієнтується тощо. Військовозобов'язаний може сам мобілізуватися через рекрутингову систему. Йому роз'яснюють, що потрібно взяти, тобто підходять до цього питання "по-людськи"".

Лише коли військовозобов'язаний приходить до ТЦК і СП в обумовлений час, тоді відбувається мобілізаційний процес. Якщо ж він не з'являється, у такому разі, згідно зі змінами, пропонованими нардепом, людина "з'являється в розшуку", і наступного разу до ТЦК і СП її може доставити поліція.

За словами Гривка, законопроєкт №15076 — це один із варіантів, яким чином можна врегулювати питання мобілізації:

"Можливо, моя пропозиція перетвориться на якусь іншу, трансформується. Можливо, хтось запропонує іншу, більш ефективну, тому що держава — це великий механізм".

Нагадаємо, кого із заброньованих можуть забрати в ТЦК.

Також повідомлялося, які повістки гарантують відправку в армію.