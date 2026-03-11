Коли людину з бронюванням можуть забрати в ТЦК: роз'яснення юриста

Наявність бронювання від мобілізації ще не гарантує, що військовозобов'язаного не доправлять до територіального центру комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП) або не заберуть на службу в армію.

У ТЦК заброньована людина може потрапити, якщо в електронній базі немає відомостей про бронювання або відстрочку, розповів у коментарі "ТСН" адвокат Роман Уханов.

Коли можуть виникнути проблеми?

немає актуальної довідки або наказу про бронювання;

дані ще не внесені до електронного реєстру;

роботодавець не завершив процедуру погодження броні.

У такому разі працівники можуть вручити йому повістку для уточнення облікових даних, а також направити на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК)

У разі порушення правил військового обліку можливе затримання чоловіка з подальшим доправленням до ТЦК і складанням адміністративного протоколу.

Фахівці рекомендують військовозобов'язаним завжди мати з собою паперові документи, що підтверджують відстрочку від мобілізації. Це може бути як оригінал, так і завірена копія.

Крім того, необхідно перевіряти термін дії бронювання в "Резерв+" або особистому кабінеті в застосунку "Дія", і переконатися, що інформацію внесено до реєстру "Оберіг".

Якщо інформації про бронювання немає в електронній системі, паперові документи можуть не вважатися достатнім підтвердженням відстрочки.

Кому загрожує втрата бронювання?

У 2026 році бронювання можуть позбутися ті, у кого зарплата менша за 21 617,5 грн. Ця сума є "брутто", тобто до неї може включатися не тільки оклад, а й інші виплати, які входять до складу заробітної плати. Вимога до такого розміру мінімальної зарплати діятиме протягом усього 2026 року.

Якщо підприємство не забезпечує працівнику необхідний рівень зарплати в кожному місяці звітного кварталу, воно може позбутися права на бронювання.

Бронюванню не підлягають військовозобов'язані, у яких є борги з аліментів.

28 листопада минулого року в Міністерстві оборони заявили, що додали до "Резерву+" нову відстрочку від мобілізації — для громадян, батько або мати яких мають інвалідність I чи II групи.

Нагадаємо, Кабмін спростив процедуру бронювання працівників і дозволив компаніям ОПК бронювати співробітників на 45 календарних днів.

Також повідомлялося, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який може посилити заборону на виїзд за кордон для громадян, офіційно визначених як критично важливі під час мобілізації або воєнного стану.