Коли людину з бронюванням можуть забрати в ТЦК: роз'яснення юриста
Наявність бронювання від мобілізації ще не гарантує, що військовозобов'язаного не доправлять до територіального центру комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП) або не заберуть на службу в армію.
У ТЦК заброньована людина може потрапити, якщо в електронній базі немає відомостей про бронювання або відстрочку, розповів у коментарі "ТСН" адвокат Роман Уханов.
Коли можуть виникнути проблеми?
- немає актуальної довідки або наказу про бронювання;
- дані ще не внесені до електронного реєстру;
- роботодавець не завершив процедуру погодження броні.
У такому разі працівники можуть вручити йому повістку для уточнення облікових даних, а також направити на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК)
У разі порушення правил військового обліку можливе затримання чоловіка з подальшим доправленням до ТЦК і складанням адміністративного протоколу.
Фахівці рекомендують військовозобов'язаним завжди мати з собою паперові документи, що підтверджують відстрочку від мобілізації. Це може бути як оригінал, так і завірена копія.
Крім того, необхідно перевіряти термін дії бронювання в "Резерв+" або особистому кабінеті в застосунку "Дія", і переконатися, що інформацію внесено до реєстру "Оберіг".
Якщо інформації про бронювання немає в електронній системі, паперові документи можуть не вважатися достатнім підтвердженням відстрочки.
Кому загрожує втрата бронювання?
У 2026 році бронювання можуть позбутися ті, у кого зарплата менша за 21 617,5 грн. Ця сума є "брутто", тобто до неї може включатися не тільки оклад, а й інші виплати, які входять до складу заробітної плати. Вимога до такого розміру мінімальної зарплати діятиме протягом усього 2026 року.
Якщо підприємство не забезпечує працівнику необхідний рівень зарплати в кожному місяці звітного кварталу, воно може позбутися права на бронювання.
Бронюванню не підлягають військовозобов'язані, у яких є борги з аліментів.
28 листопада минулого року в Міністерстві оборони заявили, що додали до "Резерву+" нову відстрочку від мобілізації — для громадян, батько або мати яких мають інвалідність I чи II групи.
Нагадаємо, Кабмін спростив процедуру бронювання працівників і дозволив компаніям ОПК бронювати співробітників на 45 календарних днів.
Також повідомлялося, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який може посилити заборону на виїзд за кордон для громадян, офіційно визначених як критично важливі під час мобілізації або воєнного стану.