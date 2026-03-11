Когда человека с бронью могут забрать в ТЦК: разъяснение юриста

Наличие бронирования от мобилизации еще не гарантирует, что военнообязанного не доставят в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) или не заберут на службу в армию.

В ТЦК забронированный человек может попасть, если в электронной базе отсутствуют сведения о бронировании или отсрочке, рассказал в комментарии "ТСН" адвокат Роман Уханов.

Когда могут возникнуть проблемы?

нет актуальной справки или приказа о бронировании;

данные еще не внесены в электронный реестр;

работодатель не завершил процедуру согласования брони.

В таком случае работники могут вручить ему повестку для уточнения учетных данных, а также направить на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК)

В случае нарушения правил военного учета возможно задержание мужчины с последующим доставлением в ТЦК и составлением административного протокола.

Специалисты рекомендует военнообязанным всегда меть с собой бумажные документы, подтверждающие отсрочку от мобилизации. Это может быть как оригинал, так и заверенная копия.

Кроме того, необходимо проверять срок действия бронирования в "Резерв+" или личном кабинете в приложении "Дія", и убедиться, что информация внесена в реестр "Оберег".

Если информации о бронировании нет в электронной системе, бумажные документы могут не считаться достаточным подтверждением отсрочки.

Кому грозит потеря бронирования?

В 2026 году бронирования могут лишиться те, у кого зарплата меньше 21 617,5 грн. Эта сумма является "брутто", то есть в нее может включаться не только оклад, но и другие выплаты, которые входят в состав заработной платы. Требование к такому размеру минимальной зарплаты будет действовать на протяжении всего 2026 года..

Если предприятие не обеспечивает работнику необходимый уровень зарплаты в каждом месяце отчетного квартала, оно может лишиться права на бронирование.

Бронированию не подлежат военнообязанные, у которых есть долги по алиментам.

28 ноября прошлого года в Министерстве обороны заявили, что добавили в "Резерв+" новую отсрочку от мобилизации — для граждан, отец или мать которых имеют инвалидность I или II группы.

Напомним, Кабмин упростил процедуру бронирования работников и разрешил компаниям ОПК бронировать сотрудников на 45 календарных дней.

Также сообщалось, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который может усилить запрет на выезд за границу для граждан, официально определенных как критически важные во время мобилизации или военного положения.