На улице забирать не будут: юрист объяснил, что может измениться в работе ТЦК, детали

Сергей Гривко, народный депутат от "Слуги народа", зарегистрировал законопроект №15076, который предусматривает урегулирование порядка проверки военно-учетных документов граждан и направлении (вручении) повесток о вызове.

В частности, законопроект должен внести изменения в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и фактически запрещает военнослужащим ТЦК забирать людей с улиц силой. Военный юрист Тарас Боровский в эфире День.LIVE объяснил, что изменится, если закон примут.

По его словам, ТЦК будут прямо на улице вручать повестку человеку о его вызове в центр комплектования. При этом документ якобы не устанавливает четкого срока явки.

"Например, у нас в криминально-процессуальном кодексе есть норма о том, что вам повестку на допрос или любое следственное действие должны вручить за три дня до проведения этих действий для вашей подготовки. Тут такого нет. Теоретически, если злоупотреблять своим правом, то работники ТЦК могут вручать повестку на сегодня, через два часа явиться", — говорит Боровский.

Согласно законопроекту, если военнообязанный, которому вручили повестку, не явится в течение 14 дней, ТЦК может вынести постановление об административном правонарушении, наложить штраф и внести информацию в реестр "Оберег", отображаемый в приложении "Резерв+".

Далее у руководителя ТЦК есть право обратиться в органы полиции для его административного задержания.

Боровский резюмирует, что в предлагаемом законопроекте, по большому счету, нет ничего особо нового:

"Потому что и так, если ты не пришел по повестке, ТЦК составляет на тебя соответствующий материал, рассматривает его и выносит постановление. Правда, ТЦК до этого не были ограничены 14-дневным термином. Новизна в том, что (Гривко — прим. ред) он предлагает, чтобы людей не забирали с улицы сегодня, а давали повестку и обязательство через 2-3 дня явиться в ТЦК".

Гость эфира отметил, что ответственность за неявку по повестке существует и сейчас, а человека, который не пришел по повестке, будут забирать уже не из улицы, а из дома. То есть законопроект фактически уточняет процедурные моменты.

Сергей Гривко в комментарии "Суспільне" отметил, что мобилизация важна и нужна, но у многих людей есть опасения, поэтому сотрудник ТЦК и СП должен сначала разъяснить военнообязанному, зачем она нужна. Во-вторых, он обязан разъяснить права и обязанности и предупредить об ответственности:

"И уже тогда они договариваются, когда военнообязанный придет в ТЦК и СП. Все это фиксируется. В законопроекте на это дается до трех дней. То есть до этого времени, в течение 72 часов, человек может выбрать, где хочет служить, на какую должность в Вооруженных силах его могут забрать, где это будет целесообразнее, в чем он лучше ориентируется и тому подобное. Военнообязанный может сам мобилизовать через рекрутинговую систему. Ему разъясняют, что нужно взять, то есть подходят к этому вопросу "по-человечески"".

Только когда военнообязанный приходит в ТЦК и СП в оговоренное время, тогда происходит мобилизационный процесс. Если же он не является, в таком случае, согласно изменениям, предлагаемым нардепом, человек "появляется в розыске", и в следующий раз в ТЦК и СП его может доставить полиция.

По словам Гривко, законопроект №15076 – это один из вариантов, каким образом можно урегулировать вопросы мобилизации:

"Возможно, мое предложение превратится в какое-то другое, трансформируется. Возможно, кто-то предложит другое, более эффективное, потому что государство — это большой механизм".

