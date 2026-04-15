Во Львове произошла стычка между военными и женщинами: появилась реакция областного ТЦК

Во Львове произошел конфликт с участием представителей территориального центра комплектования — несколько женщин пытались помешать мобилизации мужчины и прибегали к физическому сопротивлению. Инцидент произошел во время проверки воинского учета и завершился доставкой мужчины в ТЦК.

Как пишут на странице в Facebook Львовского областного ТЦК и СП 15 апреля, происшествие произошло на улице Владимира Великого. По информации военных, мужчина, который нарушил правила воинского учета, пытался избежать выполнения обязанности по мобилизации. Во время попытки его задержания несколько женщин вмешались в ситуацию, вступив в схватку с представителями ТЦК и правоохранителями, чем, по оценке учреждения, препятствовали проведению мобилизационных мероприятий.

Публикация Львовского областного ТЦК и СП в Facebook Фото: скриншот

В сообщении ТЦК отмечается, что обеспечение комплектования Сил обороны остается критически важной задачей на фоне продолжающейся войны с Россией. Там также подчеркнули, что именно благодаря украинским военным удалось остановить распространение насилия, подобного событиям в Буче, Ирпене и Изюме, и предотвратить его повторение в других регионах страны.

"В 2022 году, понимая, что нужно выполнять свой долг по защите собственного государства, в ВСУ пришло много добровольцев. Это позволяло укомплектовать армию, остановить врага и освободить часть оккупированных территорий. Сегодня добровольцев значительно меньше. По разным причинам, но некоторые граждане уклоняются от выполнения своего долга.

Означает ли это, что государство упадет под давлением российской армии и позволит повторять российские военные преступления и на остальной территории? Нет. И чтобы этого не произошло, армию будут продолжать укомплектовывать и в дальнейшем", — говорится в заметке.

Несмотря на сопротивление, мужчину в конце концов доставили в территориальный центр комплектования. В ТЦК отметили, что после прохождения военно-врачебной комиссии он может быть направлен в учебный центр для прохождения подготовки. В то же время в ТЦК поблагодарили граждан, которые, по их словам, осознают необходимость мобилизации и демонстрируют ответственную позицию.

"В конце нарушитель воинского учета таки был доставлен в ТЦК. Вполне возможно, что после ВВК, он отправится в учебный центр, чтобы получить навыки по защите собственной Родины. Чтобы "сознательные" гражданки, которые этому противодействовали, продолжали оставаться в безопасности, и чтобы во Львове не повторились ужасы Бучи или Изюма", — отметили во Львовском областном ТЦК и СП.

Выражаем благодарность гражданам, которые понимают причинно-следственные связи в этой войне и проявляют достойную и взвешенную позицию.

Ранее в тот же день местный Telegram-канал "Львовыч" обнародовал видео инцидента. На записи видно, как женщины пытаются помешать действиям военных, защищая мужчину. В конце видео одной из участниц событий, вероятно, стало плохо.

Скриншот с видео столкновения женщин с военными ТЦК Фото: Скриншот из видео

Напомним, что в Луцке группа подростков пыталась помешать мобилизационным мероприятиям, которые проводили военные местного ТЦК в центре города. Во время проверки двух мужчин призывного возраста один из них предоставил документы об отсрочке, тогда как другой попытался убежать, игнорируя требования военных. В этот момент к военнослужащим подбежали подростки, которые начали агрессивно мешать их работе и, по данным ТЦК, наносили удары. Впоследствии мужчину, который пытался убежать, доставили в центр комплектования для уточнения данных и прохождения военно-врачебной комиссии.

Кроме того, в начале апреля в Харькове произошло нападение на военнослужащего во время проведения мероприятий по оповещению военнообязанных. В результате инцидента пострадавший получил ранения и был госпитализирован.