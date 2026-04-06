В Харькове мужчина напал на военнослужащего ТЦК с ножом: его доставили в больницу

В Харькове произошло нападение на военнослужащего во время проведения мероприятий по оповещению военнообязанных. В результате инцидента пострадавший получил ранения и был госпитализирован, а нападавший сейчас находится в розыске.

Об этом сообщает Харьковский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в официальном сообщении. Так, 6 апреля в городе Харьков гражданский гражданин совершил нападение на военнослужащих во время оповещения военнообязанных. Один из военных получил ножевое ранение в живот и был срочно доставлен в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. После инцидента нападавший скрылся, сейчас его местонахождение устанавливают правоохранительные органы.

Публикация Харьковского областного ТЦК и СП в Facebook Фото: Скриншот

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что военнослужащие, которые занимаются оповещением, выполняют служебные обязанности в военное время. Любые попытки препятствования их работе, включая оскорбления, сопротивление или физическое нападение, влекут за собой административную или уголовную ответственность.

"Всех военнообязанных должен волновать вопрос, как быстрее приобщиться к защите, чтобы сохранить жизнь своих родных. Дерзкая же агрессия гражданских против военных в один миг может привести к беззащитности самих гражданских. Война ошибок не прощает. Сорванная мобилизация только приближает фронт", — говорится в заметке.

Стоит заметить, что до официального сообщения местные Telegram-каналы писали, что инцидент произошел в районе Новые Дома и подтверждали это видеозаписью с места происшествия. На данный момент местная полиция не обнародовала информации об установлении личности нападавшего.

Напоминаем, что 2 апреля во Львове во время проведения мобилизационных мероприятий военнослужащий ТЦК получил смертельное ножевое ранение. Нападающим оказался инспектор Львовской таможни Андрей Труш, которого уже задержали правоохранители. Пострадавший, старший лейтенант юстиции Олег Авдеев, умер в больнице, не дожив до своего 53-летия.

Кроме этого, 4 апреля возле рынка "Сатурн" в Виннице произошло нападение на военнослужащих районного ТЦК. В частности, при проверке документов мужчина достал предмет, похожий на нож, и ударил одного из военных.

Также Фокус писал, что 4 апреля в Ровно мужчина угрожал взорвать две гранаты, и в конце концов был задержан полицией после трехчасовых переговоров. После завершения необходимых проверок выяснилось, что злоумышленник находится в статусе СЗЧ.