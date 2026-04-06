У Харкові чоловік напав на військовослужбовця ТЦК з ножем: його доставили у лікарню

У Харкові стався напад на військовослужбовця під час проведення заходів із оповіщення військовозобов’язаних. Внаслідок інциденту постраждалий отримав поранення та був госпіталізований, а нападник наразі перебуває у розшуку.

Про це повідомляє Харківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у офіційному дописі. Так, 6 квітня в місті Харків цивільний громадянин вчинив напад на військовослужбовців під час оповіщення військовозобов’язаних. Один із військових отримав ножове поранення в живіт і був терміново доставлений до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу. Після інциденту нападник втік, наразі його місцезнаходження встановлюють правоохоронні органи.

Публікація Харківського обласного ТЦК та СП у Facebook Фото: Скриншот

Крім того, у відомстві підкреслили, що військовослужбовці, які займаються оповіщенням, виконують службові обов’язки у воєнний час. Будь-які спроби перешкоджання їх роботі, включно з образами, опором або фізичним нападом, тягнуть за собою адміністративну або кримінальну відповідальність.

"Всіх військовозобов’язаних має хвилювати питання, як найшвидше долучитися до захисту, щоб зберегти життя своїх рідних. Зухвала ж агресія цивільних проти військових в одну мить може призвести до беззахисності самих цивільних. Війна помилок не прощає. Зірвана мобілізація лише наближає фронт", — йдеться в дописі.

Варто зауважити, що до офіційного повідомлення місцеві Telegram-канали писали, що інцидент стався у районі Нові Будинки та підтверджували це відеозаписом з місця події. Наразі місцева поліція не оприлюднювала інформації про встановлення особи нападника.

Нагадуємо, що 2 квітня у Львові під час проведення мобілізаційних заходів військовослужбовець ТЦК отримав смертельне ножове поранення. Нападником виявився інспектор Львівської митниці Андрій Труш, якого вже затримали правоохоронці. Постраждалий, старший лейтенант юстиції Олег Авдєєв, помер у лікарні, не доживши до свого 53-річчя.

Окрім цього, 4 квітня біля ринку "Сатурн" у Вінниці стався напад на військовослужбовців районного ТЦК. Зокрема, перевірки документів чоловік дістав предмет, схожий на ніж, і вдарив одного з військових.

Також Фокус писав, що 4 квітня у Рівному чоловік погрожував підірвати дві гранати, і зрештою був затриманий поліцією після трьохгодинних переговорів. Після завершення необхідних перевірок з'ясувалося, що зловмисник перебуває у статусі СЗЧ.