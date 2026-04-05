У Рівному чоловік під час перевірки намагався підірвати гранати: він виявився у статусі СЗЧ (фото)

Поліція у Рівному затримала чоловіка, який погрожував увечері 4 квітня підірвати дві гранати. Повідомлялося, що чоловік висмикнув чеку і пригрозив підривом.

Повідомлення про погрози чоловіка підірвати дві гранати надійшло до поліції близько 20:30 години. Виклик надійшов від службовця Національної гвардії, йдеться у дописі поліції Рівненщини.

Військовий повідомив поліцію, що на вулиці Соборній під час перевірки 43-річний мешканець селища Оржів висмикнув чеку гранати та погрожує підірвати. На місце відправили керівництво Головного управління Національної поліції у Рівненській області та районного управління, слідчо-оперативну групу, вибухотехніків, спецпризначенців Роти поліції особливого призначення і Корпусу оперативно-раптової дії, а також патрульну поліцію.

Зі зловмисником довелося вести тривалі переговори. Заступник начальника ГУНП спільно із перемовниками поліцейськими КОРДу та керівником цього підрозділу близько трьох годин розмовляли з чоловіком, а тоді, зрештою, їм вдалося його затримати.

Після завершення необхідних перевірок з'ясувалося, що зловмисник перебуває у статусі СЗЧ.

Одну з гранат, яку погрожував підірвати чоловік, вдалося знешкодити та вилучити. Інша граната перебуває в річці — вона затягнута стяжкою. Обидва боєприпаси надалі мають відправити на подальшу експертизу.

Чоловіка затримали у процесуальному порядку. Наразі тривають слідчі дії у межах відкритих кримінальних проваджень.

