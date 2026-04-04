У Києві на Борщагівці прогримів вибух: що відомо (відео)

Увечері 4 квітня на Борщагівці в Києві прогримів вибух і спалахнула пожежа. У мережах моментально поширилася інформація, що це були два вибухи в житловому кварталі.

Кадри з палаючими транспортними засобами публікують місцеві Telegram-канали, зокрема "Реальний Київ".

У столичній поліції підтвердили вибух тільки одного автомобіля у Святошинському районі Києва.

"Попередньо відомо, що сталося загоряння автомобіля Skoda, також вогнем пошкоджено припарковані поруч автомобілі. Інформація про постраждалих поки що не надходила", — заявили правоохоронці.

Наразі на місці працюють усі профільні служби, які ліквідовують пожежу та встановлюють обставини події.

Нагадаємо, 14 лютого в Дарницькому районі столиці прогримів вибух. Причиною детонації, ймовірно, стало газове балонне обладнання в автомобілі.

Відео дня

Також повідомлялося, що в Дулібах Стрийського району Львівської області стався вибух газу на місцевому СТО. Унаслідок вибуху було зруйновано двоповерхову будівлю, відомо про трьох поранених, двоє з них — дістали опіки тяжкої тяжкості.