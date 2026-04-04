В Киеве на Борщаговке прогремел взрыв: что известно (видео)
Вечером 4 апреля на Борщаговке в Киеве прогремел взрыв и вспыхнул пожар. В сетях моментально распространилась информация, что это были два взрыва в жилом квартале.
Кадры с горящими транспортными средствами публикуют местные Telegram-каналы, в том числе "Реальный Киев".
В столичной полиции подтвердили взрыв только одного автомобиля в Святошинском районе Киева.
"Предварительно известно, что произошло возгорание автомобиля Skoda, также огнем повреждены припаркованные рядом автомобили. Информация о пострадавших пока не поступала", — заявили правоохранители.
Сейчас на месте работают все профильные службы, которые ликвидируют пожар и устанавливают обстоятельства происшествия.
Напомним, 14 февраля в Дарницком районе столицы прогремел взрыв. Причиной детонации, вероятно, стало газовое баллонное оборудование в автомобиле.
Также сообщалось, что в Дулибах Стрыйского района Львовской области произошел взрыв газа на местном СТО. В результате взрыва было разрушено двухэтажное здание, известно о трех раненых, двое из них — получили ожоги тяжелой тяжести.