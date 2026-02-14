Тревогу не объявляли: в Киеве прогремел взрыв, что известно (фото)

Вечером 14 февраля в Дарницком районе столицы прогремел взрыв. Причиной детонации, вероятно, стало газовое баллонное оборудование в автомобиле.

Взрыв прогремел в субботу, 14 февраля, на левом берегу, когда тревогу не объявляли. Об этом сообщает телеграм-канал "Реальный Киев".

Предварительно, как сообщается, взорвался газовый баллон в автомобиле на улице Елены Пчилки.

Также в сети публикуют кадры, где заметно машину черного цвета с повреждениями, которая стоит возле пешеходного перехода рядом с парковочной площадкой на Позняках.

Отмечается, что информации о вероятных пострадавших пока нет.

В сети тем временем распространяются кадры автобуса маршрута №250, у которого взрывом, не исключено, было повреждено лобовое стекло.

На момент публикации новости полиция Киева данный инцидент не комментировала.

Напомним, в Дулибах Стрыйского района Львовской области произошел взрыв газа на местном СТО. В результате взрыва было разрушено двухэтажное здание, известно о трех раненых, двое из них — получили ожоги тяжелой тяжести.

17 января на пятом этаже жилого дома на улице Валентиновская в Салтовском районе Харькова произошел взрыв неизвестного происхождения. В результате взрыва два человека погибли, есть раненые, также было разрушено перекрытие между этажами.

А в декабре 2025 года мощный взрыв прогремел в одной из квартир многоэтажного дома в городе Килия Измаильского района Одесской области. Баллон с газом уничтожил квартиру на четвертом этаже и частично повредил соседние.