В Одесской области взрывом разнесло квартиру, есть пострадавший, – соцсети (видео)

Мощный взрыв прогремел в одной из квартир многоэтажного дома в городе Килия Измаильского района Одесской области.

По предварительной информации, взорвался баллон с газом. Telegram-канал "Одесса. Новости" публикует первые кадры после инцидента.

Как видно на записи, взрыв уничтожил квартиру на четвертом этаже, частично повредив соседние.

В ГСЧС региона случившееся пока никак не прокомментировали, а паблик "Бессарабия Iform" сообщает, что взрыв произошел в пятиэтажке в микрорайоне СРЗ.

"Предварительно газовый баллон находился на балконе. Пострадал хозяин, его госпитализировали в Килийскую многопрофильную больницу. Также из квартиры на пятом этаже эвакуировали пожилую женщину", – говорится в сообщении.

Тем временем в Украине, где продолжаются продолжительные отключения света из-за атак ВС РФ по энергетике, зафиксировано уже несколько случаев взрывов зарядных станций.

Так, 20 ноября стало известно, что в Шевченковском районе на Кудрявском спуске в квартире на четвертом этаже 11-этажного дома взорвалась зарядная станция. Из соседней квартиры спасли двух человек, в том числе ребенка.

В Ивано-Франковске зарядная станция взорвалась прямо в офисе. Два человека получили травмы, остальных эвакуировали.