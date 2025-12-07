В Одеській області вибухом рознесло квартиру, є постраждалий, — соцмережі (відео)

Потужний вибух прогримів в одній із квартир багатоповерхового будинку в місті Кілія Ізмаїльського району Одеської області.

За попередньою інформацією, вибухнув балон із газом. Telegram-канал "Одеса. Новости" публікує перші кадри після інциденту.

Як видно на записі, вибух знищив квартиру на четвертому поверсі, частково пошкодивши сусідні.

У ДСНС регіону те, що трапилося, поки ніяк не прокоментували, а паблік "Бессарабія Iform" повідомляє, що вибух стався в п'ятиповерхівці в мікрорайоні СРЗ.

"Попередньо газовий балон був на балконі. Постраждав господар, його госпіталізували до Кілійської багатопрофільної лікарні. Також із квартири на п'ятому поверсі евакуювали літню жінку", — йдеться в повідомленні.

Тим часом в Україні, де тривають тривалі відключення світла через атаки ЗС РФ на енергетику, зафіксовано вже кілька випадків вибухів зарядних станцій.

Так, 20 листопада стало відомо, що в Шевченківському районі на Кудрявському узвозі у квартирі на четвертому поверсі 11-поверхового будинку вибухнула зарядна станція. Із сусідньої квартири врятували двох людей, зокрема дитину.

В Івано-Франківську зарядна станція вибухнула просто в офісі. Двоє людей дістали травми, інших евакуювали.