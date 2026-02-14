Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Україна

Тривогу не оголошували: у Києві пролунав вибух, що відомо (фото)

У автомобілі вибухнуло ГБО
На місці вибуху в Києві | Фото: соцмережi

Увечері 14 лютого у Дарницькому районі столиці пролунав вибух. Причиною детонації, ймовірно, стало газове балонне обладнання у автомобілі.

Вибух пролунав у суботу, 14 лютого, на лівому березі, коли тривогу не оголошували. Про це повідомляє телеграм-канал "Реальний Київ".

Попередньо, як повідомляється, вибухнув газовий балон в автомобілі на вулиці Олени Пчілки.

Також у мережі публікують кадри, де помітно автівку чорного кольору з пошкодженнями, яка стоїть біля пішохідного переходу поряд із паркувальним майданчиком на Позняках.

вибух гбо авто
На місці події
вибух гбо авто
На місці події

Зазначається, що інформації щодо ймовірних постраждалих наразі немає.

вибух у києві
На місці події
Фото: соцмережi

У мережі тим часом розповсюджуються кадри автобусу маршруту №250, у якого вибухом, не виключено, було пошкоджене лобове скло.

автобус
Автобус
Фото: скріншот

На момент публікації новини поліція Києва даний інцидент не коментувала.

Відео дня

Нагадаємо, у Дулібах Стрийського району Львівської області стався вибух газу на місцевому СТО. Внаслідок вибуху було зруйновано двоповерхову будівлю, відомо про трьох поранених, двоє з них — отримали опіки важкої тяжкості.

17 січня на п’ятому поверсі житлового будинку на вулиці Валентинівська у Салтівському районі Харкова стався вибух невідомого походження. Внаслідок вибуху двоє людей загинуло, є поранені, також було зруйновано перекриття між поверхами.

А у грудні 2025 року потужний вибух прогримів в одній із квартир багатоповерхового будинку в місті Кілія Ізмаїльського району Одеської області. Балон із газом знищив квартиру на четвертому поверсі та частково пошкодив сусідні.