Тривогу не оголошували: у Києві пролунав вибух, що відомо (фото)

Увечері 14 лютого у Дарницькому районі столиці пролунав вибух. Причиною детонації, ймовірно, стало газове балонне обладнання у автомобілі.

Вибух пролунав у суботу, 14 лютого, на лівому березі, коли тривогу не оголошували. Про це повідомляє телеграм-канал "Реальний Київ".

Попередньо, як повідомляється, вибухнув газовий балон в автомобілі на вулиці Олени Пчілки.

Також у мережі публікують кадри, де помітно автівку чорного кольору з пошкодженнями, яка стоїть біля пішохідного переходу поряд із паркувальним майданчиком на Позняках.

Зазначається, що інформації щодо ймовірних постраждалих наразі немає.

На місці події Фото: соцмережi

У мережі тим часом розповсюджуються кадри автобусу маршруту №250, у якого вибухом, не виключено, було пошкоджене лобове скло.

Автобус Фото: скріншот

На момент публікації новини поліція Києва даний інцидент не коментувала.

Нагадаємо, у Дулібах Стрийського району Львівської області стався вибух газу на місцевому СТО. Внаслідок вибуху було зруйновано двоповерхову будівлю, відомо про трьох поранених, двоє з них — отримали опіки важкої тяжкості.

17 січня на п’ятому поверсі житлового будинку на вулиці Валентинівська у Салтівському районі Харкова стався вибух невідомого походження. Внаслідок вибуху двоє людей загинуло, є поранені, також було зруйновано перекриття між поверхами.

А у грудні 2025 року потужний вибух прогримів в одній із квартир багатоповерхового будинку в місті Кілія Ізмаїльського району Одеської області. Балон із газом знищив квартиру на четвертому поверсі та частково пошкодив сусідні.