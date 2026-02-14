Тривогу не оголошували: у Києві пролунав вибух, що відомо (фото)
Увечері 14 лютого у Дарницькому районі столиці пролунав вибух. Причиною детонації, ймовірно, стало газове балонне обладнання у автомобілі.
Вибух пролунав у суботу, 14 лютого, на лівому березі, коли тривогу не оголошували. Про це повідомляє телеграм-канал "Реальний Київ".
Попередньо, як повідомляється, вибухнув газовий балон в автомобілі на вулиці Олени Пчілки.
Також у мережі публікують кадри, де помітно автівку чорного кольору з пошкодженнями, яка стоїть біля пішохідного переходу поряд із паркувальним майданчиком на Позняках.
Зазначається, що інформації щодо ймовірних постраждалих наразі немає.
У мережі тим часом розповсюджуються кадри автобусу маршруту №250, у якого вибухом, не виключено, було пошкоджене лобове скло.
На момент публікації новини поліція Києва даний інцидент не коментувала.
Нагадаємо, у Дулібах Стрийського району Львівської області стався вибух газу на місцевому СТО. Внаслідок вибуху було зруйновано двоповерхову будівлю, відомо про трьох поранених, двоє з них — отримали опіки важкої тяжкості.
17 січня на п’ятому поверсі житлового будинку на вулиці Валентинівська у Салтівському районі Харкова стався вибух невідомого походження. Внаслідок вибуху двоє людей загинуло, є поранені, також було зруйновано перекриття між поверхами.
А у грудні 2025 року потужний вибух прогримів в одній із квартир багатоповерхового будинку в місті Кілія Ізмаїльського району Одеської області. Балон із газом знищив квартиру на четвертому поверсі та частково пошкодив сусідні.