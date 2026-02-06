На Львівщині стався вибух газу: зруйновано двоповерхову будівлю (фото)

У Дулібах Стрийського району стався вибух газу на місцевому СТО. Відомо про трьох поранених, двоє з них — отримали опіки важкої тяжкості.

Внаслідок вибуху було зруйновано двоповерхову будівлю. Про це повідомили в ДСНС Львівської області.

На місці події працюють рятувальники та правоохоронці. Наразі працівники ДСНС ліквідовують займання та проводять розбір конструкцій.

Наслідки вибуху СТО Фото: ДСНС Наслідки вибуху СТО Фото: ДСНС

Натомість речниця Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Тетяна Андрєєва у коментарі "Суспільному" повідомила, що вибух стався саме на СТО.

Внаслідок інциденту травми дістали троє людей — жінка та двоє чоловіків. Двоє з них дістали опіки важкої тяжкості, один — середнього. Усіх потерпілих було госпіталізовано до Стрийської.

Нагадаємо, що в Харкові в середині січня стався вибух, імовірно, газового балона в одному з багатоповерхових будинків.

Раніше у Хмельницькому стався вибух. За попередніми даними поліції Хмельницької області, ймовірною причиною був витік побутового газу.

Також 8 жовтня в Києві на Борщагівці в одній із квартир багатоквартирного житлового будинку прогримів потужний вибух. Однією з версій була версія про витік газу.

Нагадаємо, 27 січня стало відомо про атаку на інфраструктурний об'єкт у Золочівському районі Львівської області. Офіційно влада не коментувала, що було уражено російськими дронами.

Однак профільне видання Enkorr з'ясувало, що під атакою опинився нафтопровід "Дружба", який використовується для транспортування російської нафти до Угорщини та Словаччини. Ця атака стала першим ударом по ділянці нафтопроводу на території України.