У Києві прогримів вибух у багатоповерхівці: є жертва, перші подробиці (фото)

Увечері 8 жовтня в Києві на Борщагівці в одній із квартир багатоквартирного житлового будинку прогримів потужний вибух.

Related video

У поліції уточнили, що вибух стався у квартирі на третьому поверсі у Святошинському районі столиці близько 18:30. За словами очевидців, одна людина буквально вилетіла з вікна.

За офіційною інформацією, один чоловік загинув, ще один постраждав. Журналісти кажуть, що загиблому — близько 50 років.

Що саме вибухнуло, з'ясовують правоохоронці. На місці події на вулиці Зодчих працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу та столичного главку, вибухотехніки та інші профільні служби.

Є версія про витік газу, але офіційно її не підтверджено.

Вибух буквально виніс балкон квартири Фото: Киев оперативный

Нагадаємо, у Києві чоловік пустив газ і підірвав квартиру під час затримання.

Також повідомлялося, що на Дніпропетровщині внаслідок вибуху авто поранені чиновник і його дружина.