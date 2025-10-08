У Києві прогримів вибух у багатоповерхівці: є жертва, перші подробиці (фото)
Увечері 8 жовтня в Києві на Борщагівці в одній із квартир багатоквартирного житлового будинку прогримів потужний вибух.
У поліції уточнили, що вибух стався у квартирі на третьому поверсі у Святошинському районі столиці близько 18:30. За словами очевидців, одна людина буквально вилетіла з вікна.
За офіційною інформацією, один чоловік загинув, ще один постраждав. Журналісти кажуть, що загиблому — близько 50 років.
Що саме вибухнуло, з'ясовують правоохоронці. На місці події на вулиці Зодчих працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу та столичного главку, вибухотехніки та інші профільні служби.
Є версія про витік газу, але офіційно її не підтверджено.
