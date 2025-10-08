В Киеве прогремел взрыв в многоэтажке: есть жертва, первые подробности (фото)

Вечером 8 октября в Киеве на Борщаговке в одной из квартир многоквартирного жилого дома прогремел мощный взрыв.

В полиции уточнили, что взрыв произошел в квартире в Святошинском районе столицы около 18:30. По словам очевидцев, один человек буквально вылетел из окна.

По официальной информации, один мужчина погиб, еще один пострадал.

Что именно взорвалось, выясняют правоохранители. На месте происшествия на улице Зодчих работают следственно-оперативная группа территориального подразделения и столичного главка, взрывотехники и другие профильные службы.

Есть версия об утечке газа, но официально она не подтверждена.

Взрыв буквально вынес балкон квартиры Фото: Киев оперативный

