В Киеве прогремел взрыв в многоэтажке: есть жертва, первые подробности (фото)
Вечером 8 октября в Киеве на Борщаговке в одной из квартир многоквартирного жилого дома прогремел мощный взрыв.
В полиции уточнили, что взрыв произошел в квартире в Святошинском районе столицы около 18:30. По словам очевидцев, один человек буквально вылетел из окна.
По официальной информации, один мужчина погиб, еще один пострадал.
Что именно взорвалось, выясняют правоохранители. На месте происшествия на улице Зодчих работают следственно-оперативная группа территориального подразделения и столичного главка, взрывотехники и другие профильные службы.
Есть версия об утечке газа, но официально она не подтверждена.
