На Днепропетровщине в результате взрыва авто ранен чиновник и его жена: о ком речь (фото)

В Днепропетровской области взорвался автомобиль чиновника, в результате чего пострадал сам чиновник и его жена.

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Об этом сообщает полиция Днепропетровской области. Там добавили, что сообщение о взрыве правоохранители получили утром, около 07:40.

"Водитель автомобиля — местный чиновник — и его жена получили ранения", — рассказывают в полиции.

Правоохранители отметили, что на месте происшествия сейчас работают сотрудники полиции, СБУ и прокуратуры. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия и решается вопрос о правовой квалификации.

Что известно о взрыве чиновника в Днепропетровской области

В полиции не называют имя чиновника. Однако Interfax-Украина со ссылкой на собственные источники сообщает, что речь идет о главе Левобережной городской администрации города Днепр Юрии Федько.

По информации "Известно", он родился 15 февраля 1964 года в городе Желтые Воды. В 2020 году избран депутатом Днепровского горсовета от партии "Пропозиция", в следующем году назначен главой Левобережной администрации Днепра.

Напомним, 28 марта в Каменском районе Днепропетровской области на обочине проселочной дороги обнаружили тело мужчины. Тогда украинские медиа сообщали, что тело может принадлежать местному депутату от ВО "Батькивщина" Александру Плахотнику.

Позже представитель Всеукраинского объединения "Батькивщина" Владимир Федоров подтвердил гибель Александра Плахотника, тело которого обнаружили на обочине дороги рядом с городом Каменское в Днепропетровской области. Представитель политической силы озвучил первую версию трагического инцидента.