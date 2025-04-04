На Дніпропетровщині внаслідок вибуху авто поранений чиновник і його дружина: про кого мова (фото)

В Дніпропетровській області вибухнув автомобіль посадовця, внаслідок чого постраждав сам чиновник та його дружина.

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Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області. Там додали, що повідомлення про вибух правоохоронці отримали зранку, близько 07:40.

"Водій автомобіля — місцевий посадовець — та його дружина отримали поранення", — розповідають в поліції.

Правоохоронці зазначили, що на місці події наразі працюють співробітники поліції, СБУ та прокуратури. Наразі з'ясовуються усі обставини події та вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Що відомо про вибух чиновника в Дніпропетровській області

В поліції не називають ім'я посадовця. Однак Interfax-Україна з посиланням на власні джерела повідомляє, що мова йде про голову Лівобережної міської адміністрації міста Дніпро Юрія Федька.

За інформацією "Відомо", він народився 15 лютого 1964 року у місті Жовті Води. У 2020 році обраний депутатом Дніпровської міськради від партії "Пропозиція", наступного року призначений головою Лівобережної адміністрації Дніпра.

Нагадаємо, 28 березня у Кам’янському районі Дніпропетровської області на узбіччі путівця виявили тіло чоловіка. Тоді українські медіа повідомляли, що тіло може належати місцевому депутату від ВО "Батьківщина" Олександру Плахотніку.

Пізніше представник Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Володимир Федоров підтвердив загибель Олександра Плахотніка, тіло якого виявили на узбіччі дороги поруч з містом Кам'янське в Дніпропетровській області. Представник політичної сили озвучив першу версію трагічного інциденту.