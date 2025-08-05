В Киеве мужчина пустил газ и взорвал квартиру во время задержания: ранен полицейский

Во время спецоперации в Дарницком районе Киева мужчина, которого подозревают в совершении преступления, выпустил газ в квартире, после чего прогремел взрыв. В результате инцидента ранения получил один из правоохранителей, а также сам фигурант.

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Как сообщает полиция Киева, оперативники прибыли в многоэтажку, где жил подозреваемый. Во время задержания он пустил газ в квартире и устроил подрыв. В результате взрыва пострадал полицейский, который находился поблизости, а сам мужчина получил травмы.

Благодаря слаженным действиям полиции удалось вовремя эвакуировать жителей дома. Это позволило избежать жертв среди гражданского населения. Пострадавшему правоохранителю оказывается медицинская помощь.

Фигуранта задержали на месте. Обстоятельства происшествия выясняются, следственные действия продолжаются.

Напомним, в подобных инцидентах преступники часто прибегают к самоповреждению или деструктивным действиям, пытаясь избежать ответственности. Правоохранители призывают граждан не препятствовать следствию и не подвергать опасности других.

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