У Києві чоловік пустив газ та підірвав квартиру під час затримання: поранено поліцейського

Під час спецоперації у Дарницькому районі Києва чоловік, якого підозрюють у скоєнні злочину, випустив газ у квартирі, після чого пролунав вибух. Внаслідок інциденту поранення отримав один із правоохоронців, а також сам фігурант.

Related video

Як повідомляє поліція Києва, оперативники прибули до багатоповерхівки, де мешкав підозрюваний. Під час затримання він пустив газ у квартирі та влаштував підрив. У результаті вибуху постраждав поліцейський, який перебував поблизу, а сам чоловік отримав травми.

Завдяки злагодженим діям поліції вдалося вчасно евакуювати мешканців будинку. Це дозволило уникнути жертв серед цивільного населення. Постраждалому правоохоронцю надається медична допомога.

Фігуранта затримали на місці. Обставини події з’ясовуються, слідчі дії тривають.

Нагадаємо, у подібних інцидентах злочинці часто вдаються до самопошкодження чи деструктивних дій, намагаючись уникнути відповідальності. Правоохоронці закликають громадян не перешкоджати слідству та не наражати на небезпеку інших.

Як повідомляв Фокус, у Березівському районі Одеської області вибухнув автомобіль і загинула людина.

На Дніпропетровщині внаслідок вибуху авто поранений чиновник і його дружина.

Також ми розповідали, що в Одесі затримали жінку, яка хотіла підірвати ТЦК.