Чули постріли: в Одесі затримали жінку, яка хотіла підірвати ТЦК, — соцмережі (відео)

Жителі Одеси помітили інцидент із затримання жінки, яка, ймовірно, загрожувала підірвати один з міських територіальний центр комплектування. На відео з місяця подій бачимо дії правоохоронців, також чутно гучні звуки, схожі на постріли. Національна поліція та ТЦК поки не коментували подію.

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Згідно з інформацією від місцевих жителів, затримання відбулось поруч з військкоматом на Куликовому полі, написали у Telegram-каналі пабліку "Х-я Одеса". Адміністратори каналу посилаються на повідомлення, отримане від свідка інциденту. Стверджується, начебто жінка несла вибухівку і планувала підірвати ТЦК та СП.

Допис про загрозу теракту в Одесі з'явився у каналі о 13:36 17 липня. На відео, знятому, ймовірно, в Одесі, бачимо жінку у білій футболці та блакитних джинсах, яку ведуть, заламавши руки за спину. Чоловіки, які ведуть затриману, — люди у формі поліції та військовій формі, також є цивільні. На записі з іншого ракурсу чути звуки, схожі на постріли, а жінка опиняється на землі. Після цього її починають тягнути вперед, не чекаючи, поки вона підніметься.

Свідки події стверджують, що у районі Куликового поля начебто посилили заходи безпеки. Зокрема, начебто перекрили дороги, перевіряють документи та мобільні телефони.

Атаки РФ на ТЦК — деталі

ГУ Національної поліції в Одеській області, Одеський обласний ТЦК та СП, глава Одеської ОВА Олег Кіпер, міський голова Одеси Геннадій Труханов не коментували силове затримання жінки, можливо, причетну до спроби підриву ТЦК. Втім, є реакція Центру протидії дезінформації РНБО на інші події, пов'язані з південним регіоном. У дописі, який з'явився зранку 17 липня, повідомили, що у мережі поширюють нові фейки з Одеси про силове затримання цивільного працівниками ТЦК. В ЦПД нагадали, що це дії РФ, яка намагається "підірвати довіру до Сил спротиву".

Зазначимо, взимку 2025 року в Україні сталось кілька підривів ТЦК, вчинених агентами РФ. Один з таких випадків стався у Павлограді Дніпропетровської області. У спецоперації брало участь четверо осіб, при чому четвертий загинув на власній вибухівці. Аналогічна ситуація сталась у Рівному. Як повідомила поліція, від вибуху в ТЦК постраждало шестеро людей, один чоловік, військовослужбовець, загинув.

Тим часом у липні 2025 року відбулось вісім ударів РФ по ТЦК, які стались протягом п'яти днів. Під атаку дронів-камікадзе "Шахед" чи ракет потрапили військкомати у Полтаві, Запоріжжі, Харкові. Після цього Львівський обласний ТЦК та СП повідомив про посилення заходів безпеки, а у Генштабі прояснили, що змінять режим роботи, щоб вберегти людей.

Нагадуємо, 7 липня колишній командир роти батальйону "Айдар", ветеран Євген Дикий відреагував на коментарі українців, які радіють атакам РФ та військкомати і загибелі працівників.