Слышали выстрелы: в Одессе задержали женщину, которая хотела взорвать ТЦК, — соцсети (видео)

Жители Одессы заметили инцидент по задержанию женщины, которая, вероятно, угрожала взорвать один из городских территориальный центр комплектования. На видео с места событий видим действия правоохранителей, также слышны громкие звуки, похожие на выстрелы. Национальная полиция и ТЦК пока не комментировали произошедшее.

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Согласно информации от местных жителей, задержание произошло рядом с военкоматом на Куликовом поле, написали в Telegram-канале паблика "Х-я Одесса". Администраторы канала ссылаются на сообщение, полученное от свидетеля инцидента. Утверждается, якобы женщина несла взрывчатку и планировала взорвать ТЦК и СП.

Сообщение об угрозе теракта в Одессе появилось в канале в 13:36 17 июля. На видео, снятом, вероятно, в Одессе, видим женщину в белой футболке и голубых джинсах, которую ведут, заломив руки за спину. Мужчины, которые ведут задержанную, — люди в форме полиции и военной форме, также есть гражданские. На записи с другого ракурса слышны звуки, похожие на выстрелы, а женщина оказывается на земле. После этого ее начинают тянуть вперед, не дожидаясь, пока она поднимется.

Свидетели происшествия утверждают, что в районе Куликова поля якобы усилили меры безопасности. В частности, перекрыли дороги, проверяют документы и мобильные телефоны.

Атаки РФ на ТЦК — детали

ГУ Национальной полиции в Одесской области, Одесский областной ТЦК и СП, глава Одесской ОГА Олег Кипер, городской голова Одессы Геннадий Труханов не комментировали силовое задержание женщины, возможно, причастной к попытке подрыва ТЦК. Впрочем, есть реакция Центра противодействия дезинформации СНБО на другие события, связанные с южным регионом. В заметке, которая появилась утром 17 июля, сообщили, что в сети распространяют новые фейки из Одессы о силовом задержании гражданского работниками ТЦК. В ЦПД напомнили, что это действия РФ, которая пытается "подорвать доверие к Силам сопротивления".

Отметим, зимой 2025 года в Украине произошло несколько подрывов ТЦК, совершенных агентами РФ. Один из таких случаев произошел в Павлограде Днепропетровской области. В спецоперации участвовало четыре человека, причем четвертый погиб на собственной взрывчатке. Аналогичная ситуация произошла в Ровно. Как сообщила полиция, от взрыва в ТЦК пострадали шесть человек, один человек, военнослужащий, погиб.

Между тем в июле 2025 года состоялось восемь ударов РФ по ТЦК, которые произошли в течение пяти дней. Под атаку дронов-камикадзе "Шахед" или ракет попали военкоматы в Полтаве, Запорожье, Харькове. После этого Львовский областной ТЦК и СП сообщил об усилении мер безопасности, а в Генштабе прояснили, что изменят режим работы, чтобы уберечь людей.

Напоминаем, 7 июля бывший командир роты батальона "Айдар", ветеран Евгений Дикий отреагировал на комментарии украинцев, которые радуются атакам РФ и военкоматы и гибели работников.