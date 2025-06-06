В Одеській області вибухнув автомобіль: соцмережі пишуть про підрив машини співробітника ТЦК (фото)

У Березівському районі Одеської області вибухнув автомобіль і загинула людина. Очевидці повідомляють про підрив машини співробітника ТЦК.

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Поліцейські встановлюють обставини вибуху машини, повідомило регіональне управління Національної поліції.

Офіційно підтверджено загибель однієї людини, відомості про інших постраждалих уточнюють.

На місці події працює слідчо-оперативна група та криміналістична лабораторія. Інших подробиць правоохоронці не навели.

Telegram-канали з посиланням на очевидців повідомляють про підрив машини військкома в селі Донська Балка. На відео в соціальних мережах можна побачити палаючий на узбіччі дороги автомобіль.

Місцеві жителі кажуть, що поліція в цьому районі зупиняє всі машини.

Нагадаємо, 5 червня чоловік зламав ногу в ТЦК в Ужгороді під час спроби втечі. Військкоми примусово доставили його до приміщення ТЦК.

У Львівській області також стався конфлікт зі співробітниками ТЦК: вони насильно запхали чоловіка в бус. Він хотів утекти і намагався перелізти через паркан.