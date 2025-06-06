В Одесской области взорвался автомобиль: соцсети пишут о подрыве машины сотрудника ТЦК (фото)

В Березовском районе Одесской области взорвался автомобиль и погиб человек. Очевидцы сообщают о подрыве машины сотрудника ТЦК.

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Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва машины, сообщило региональное управление Национальной полиции.

Официально подтверждена гибель одного человека, сведения о других пострадавших уточняются.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория. Других подробностей правоохранители не привели.

Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев сообщают о подрыве машины военкома в селе Донская Балка. На видео в социальных сетях можно увидеть горящий на обочине дороге автомобиль.

Местные жители говорят, что полиция в этом районе останавливает все машины.

Напомним, 5 июня мужчина сломал ногу в ТЦК в Ужгороде при попытке побега. Военкомы принудительно доставили его в помещение ТЦК.

Во Львовской области также случился конфликт с сотрудниками ТЦК: они насильно запихнули мужчину в бус. Он хотел убежать и пытался перелезть через забор.