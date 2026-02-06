На Львовщине произошел взрыв газа: разрушено двухэтажное здание (фото)

В Дулибах Стрыйского района произошел взрыв газа на местном СТО. Известно о трех раненых, двое из них — получили ожоги тяжелой тяжести.

В результате взрыва было разрушено двухэтажное здание. Об этом сообщили в ГСЧС Львовской области.

На месте происшествия работают спасатели и правоохранители. Сейчас работники ГСЧС ликвидируют возгорание и проводят разбор конструкций.

Последствия взрыва СТО Фото: ДСНС Последствия взрыва СТО Фото: ДСНС

Зато пресс-секретарь Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Татьяна Андреева в комментарии "Суспільному" сообщила, что взрыв произошел именно на СТО.

В результате инцидента травмы получили три человека — женщина и двое мужчин. Двое из них получили ожоги тяжелой тяжести, один — средней. Все пострадавшие были госпитализированы в Стрыйскую.

Напомним, что в Харькове в середине января произошел взрыв, предположительно, газового баллона в одном из многоэтажных домов.

Ранее в Хмельницком произошел взрыв. По предварительным данным полиции Хмельницкой области, вероятной причиной была утечка бытового газа.

Также 8 октября в Киеве на Борщаговке в одной из квартир многоквартирного жилого дома прогремел мощный взрыв. Одной из версий была версия об утечке газа.

Напомним, 27 января стало известно об атаке на инфраструктурный объект в Золочевском районе Львовской области. Официально власти не комментировали, что было поражено российскими дронами.

Однако профильное издание Enkorr выяснило, что под атакой оказался нефтепровод "Дружба", который используется для транспортировки российской нефти в Венгрию и Словакию. Эта атака стала первым ударом по участку нефтепровода на территории Украины.