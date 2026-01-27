Атака БПЛА на Львовскую область: ОГА сообщила о загрязнении воздуха, людей просят быть дома

Россияне утром 27 января попали беспилотником в инфраструктурный объект в Золочевском районе Львовской области. Из-за выбросов вредных веществ в воздух местным жителям советуют не выходить на улицу и не открывать окна.

О последствиях вражеского обстрела Львовской области 27 января председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий рассказал в соцсетях. По его словам, в селе Смельное Бродовской территориальной общины специалисты Львовского областного центра контроля и профилактики болезней фиксируют временное превышение уровня оксида углерода в воздухе.

"Это связано с утренней атакой вражеского беспилотника по объекту инфраструктуры в Золочевском районе. Ситуация контролируемая. Радиационный фон в норме", — доложил председатель ОВА.

Специалисты рекомендуют жителям Смельного с хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем по возможности не выходить на улицы, а если такая необходимость возникает — пользоваться средствами защиты дыхательных путей.

Также не рекомендуется проветривать помещение.

"Работники службы продолжают лабораторные исследования по направлению движения ветра", — сообщил Максим Козицкий.

Специалисты зафиксировали загрязнение воздуха после удара по Львовской области 27 января Фото: скриншот

В Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям во Львовской области также рассказали, что из-за утренней российской атаки на объекте инфраструктуры в регионе вспыхнул пожар. Спасатели ликвидируют последствия возгорания на месте удара.

Пострадавших, предварительно, нет.

Спасатели ликвидируют последствия удара по Львовской области 27 января Фото: ГСЧС

Обстрел Львовской области: местным советуют оставаться дома

В Бродовском городском совете сообщили о прекращении учебного процесса 27- 28 января и переводе учебных заведений в общине на дистанционное обучение. В дошкольных учреждениях будут созданы дежурные группы. Население призвали оставаться дома и соблюдать правила безопасности:

закрыть окна и двери, закрыть щели влажной тканью, скотчем или поролоном;

выключить принудительную вентиляцию в помещении, кондиционеры использовать только в режиме рециркуляции;

проводить влажную уборку минимум раз в сутки, чтобы "связать" мелкие частицы пыли и сажи.

Правила поведения на улице:

ограничить прогулки, особенно детям, беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями дыхательных путей;

отказаться от спорта: пробежек и интенсивных тренировок на улице;

использовать защиту дыхательных путей (медицинская маска не задержит микроскопические частицы PM2.5, необходим респиратор).

Для поддержания организма необходимо соблюдать питьевой режим (до 2-3 литров воды в день для взрослых) и после возвращения с улицы принимать душ, промывать нос солевым раствором и полоскать горло. Одежду лучше сразу отправлять в стирку.

Жителям Бродовской общины после обстрела РФ советуют оставаться дома Фото: скриншот

Обстрел Львовской области 27 января: детали

Россияне нанесли удар по Львовской области утром 27 января, сразу после этого Бродовский горсовет объявил об отмене занятий в школах и призвал местных жителей плотно закрыть окна и двери. Позже в горсовете уточнили, что задымление возникло в результате сгорания нефтепродуктов. Местные жители в комментариях под сообщениями отмечали, что занятия в школах уже начались в 8:30, до сообщения об отмене уроков.

Также в ночь на 27 января РФ атаковала Одессу, ударные беспилотники попали в детсад и дома. По предварительным данным, по меньшей мере 22 человека получили травмы.