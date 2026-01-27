Удар по Львовской области: уроки в школах отменены, людей просят плотно закрыть окна

27 января ВС РФ атаковали ударными дронами объект инфраструктуры во Львовской области, и уже утром в Бродах в связи с последствиями обстрела заявили об отмене уроков в школах. Бродовский горсовет также просит не выходить лишний раз на улицу.

Причиной стали дым, который ложится на город, и резкий запах, сообщили в мэрии города. Детские садики, которые уже приняли детей, сегодня будут работать с плотно закрытыми окнами и дверями.

Жителей Бродов просят плотно закрыть окна и двери, а также по возможности ограничить передвижение по улицам.

В мэрии уточнили, что на месте удара работают все соответствующие службы, а специалисты производят замер показателей воздуха. Результаты пообещали сообщить позже.

Также людей попросили сохранять спокойствие.

Спустя буквально несколько минут после первой публикации горсовет уточнил, что в результате чрезвычайной ситуации возникло задымление в результате сгорания нефтепродуктов. Власти повторили предыдущие рекомендации по безопасности для населения, а также посоветовали в случае необходимости надевать увлажненную маску или респиратор. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями дыхательной системы.

Отметим, что в комментариях под сообщением мэрии местные жители опровергают информацию об отмене занятий и пишут, что уроки начались в 8:30.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий уточнил, что во время атаки на регион обошлось без пострадавших.

Кроме Львовской области, 27 января под ударом была Одесса, где, по информации "Думской", прогремело 10 взрывов. По состоянию на утро известно о 23 потерпевших, еще троих человек ищут под завалами.

Также накануне вечером ракетно-дроновой атаке подвергся Харьков. В результате комбинированных ударов около 80% города и области остались без электроэнергии.

Напомним, 26 января один из "Шахедов", летевших на Киев, упал на территории Киево-Печерской лавры.