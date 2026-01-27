Удар по Львівській області: уроки в школах скасовано, людей просять щільно закрити вікна

27 січня ЗС РФ атакували ударними дронами об'єкт інфраструктури у Львівській області, і вже вранці в Бродах у зв'язку з наслідками обстрілу заявили про скасування уроків у школах. Бродівська міськрада також просить не виходити зайвий раз на вулицю.

Причиною стали дим, який лягає на місто, і різкий запах, повідомили в мерії міста. Дитячі садочки, що вже прийняли дітей, сьогодні працюватимуть зі щільно зачиненими вікнами та дверима.

Мешканців Бродів просять щільно закрити вікна та двері, а також за можливості обмежити пересування вулицями.

У мерії уточнили, що на місці удару працюють усі відповідні служби, а фахівці проводять замір показників повітря. Результати пообіцяли повідомити пізніше.

Також людей попросили зберігати спокій.

Буквально за кілька хвилин після першої публікації міськрада уточнила, що внаслідок надзвичайної ситуації виникло задимлення внаслідок згоряння нафтопродуктів. Влада повторила попередні рекомендації щодо безпеки для населення, а також порадила в разі потреби надягати зволожену маску або респіратор. Особливо це стосується людей із хронічними захворюваннями дихальної системи.

Зазначимо, що в коментарях під повідомленням мерії місцеві жителі спростовують інформацію про скасування занять і пишуть, що уроки почалися о 8:30.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький уточнив, що під час атаки на регіон обійшлося без постраждалих.

Окрім Львівської області, 27 січня під ударом була Одеса, де, за інформацією "Думської", прогриміло 10 вибухів. Станом на ранок відомо про 23 потерпілих, ще трьох людей шукають під завалами.

Також напередодні ввечері ракетно-дронової атаки зазнав Харків. Унаслідок комбінованих ударів близько 80% міста та області залишилися без електроенергії.

Нагадаємо, 26 січня один із "Шахедів", що летіли на Київ, упав на території Києво-Печерської лаври.