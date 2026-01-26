Впервые со времен Второй мировой: ВС РФ атаковали Киево-Печерскую Лавру

В ночь на 24 января объекты Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" пострадали в результате ракетно-дроновой атаки ВС РФ.

В частности, из-за удара "Шахеда" повреждения получил корпус №66 — входная часть в комплекс Дальних пещер, и корпус №67 (Аннозачатьевская церковь), сообщила министр культуры Татьяна Бережная.

После прилета на место падения обломков дрона приехали полиция, а также специалисты, которые заботятся о лаврских пещерах. Не исключено, что подземные конструкции могли пострадать от взрыва.

Сегодня будет проведено детальное техническое обследование, после которого сразу начнут восстановление и консервацию поврежденных объектов.

"Каждый день россия атакует Украину. С начала полномасштабного вторжения разрушений подверглись 1640 памятников культурного наследия и 2446 объектов культурной инфраструктуры. Министерство культуры Украины обеспечивает координацию действий с профильными службами по сохранению и защите объектов культурного наследия. Все повреждения тщательно фиксируем, чтобы как можно быстрее перейти к профессиональному обследованию и восстановительным работам. В этом году Лавра отмечает 975-летие. И именно сейчас по ней избивают российские ракеты. Мир должен знать: это война не только против Украины. Это война против мировой культуры", – написала Бережная.

Максим Остапенко, генеральный директор заповедника, рассказал больше подробностей.

"Впервые со времен Второй мировой войны, в результате военных действий был поражен объект Киево-Печерской лавры. Каждый раз за этим стоит Москва, как это было в 1918 году; как это было, когда по приказу из Москвы был подорван Успенский собор в 1941, и по приказу из Москвы" "шахеды" и ракеты летят по Киеву и в том числе наносят вред теперь уже и Киево-Печерской лавре", – сказал Остапенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, взрывной волной выбита часть окон и дверей, а также в значительном количестве мест повреждены фрагменты штукатурки. Сами пещеры не пострадали.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", объект культурного наследия "Софийский собор и прилегающие к нему монастырские постройки и Киево-Печерская лавра" имеет три международных статуса: объект всемирного наследия ЮНЕСКО (с 1990 года), объект всемирного наследия ЮНЕСКО под угрозой (с 2023 года) и объект, внесенный в Международный список культурных ценностей, находящихся под усиленной защитой (с 2023 года), а также к нему применяется механизм усиленной защиты культурных ценностей, описанный во Втором протоколе к Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года.

В Дальних пещерах Лавры расположены три подземные церкви: Благовещения Пресвятой Богородицы, Рождества Христова и преподобного Феодосия.

Кроме того, в Дальних пещерах, общая длина коридоров которых составляет 293 метра, покоятся 49 канонизированных святых.

