В РФ заявили о "захвате" силовиками Киево-Печерской Лавры: полиция отреагировала

Адвокат Никита Чекман сообщил о проникновении в Ближние и Дальние пещеры, а также человеке с болгаркой. В ведомстве объяснили, что там делают правоохранители.

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28 марта в Ближние пещеры Киево-Печерской Лавры прибыли много полицейских вместе с работниками заповедника. Об этом в соцсетях сообщил адвокат Никита Чекман.

Он заявил, что правоохранители "проникли внутрь закрытого помещения", которое ведет к Ближним пещерам. Также, по словам юриста, пришел работник заповедника с болгаркой.

Впоследствии Чекман проинформировал о проникновении и в Дальние пещеры.

В российском ТАСС со ссылкой на Союз православных журналистов сообщили, что начался "захват Ближних пещер монастыря". Пропагандисты заявили, что представители Минкульта в сопровождении силовиков собираются вскрыть специальные гробницы с мощами.

"Вий вернулся в Киев", — так ситуацию прокомментировала спикер МИД РФ Мария Захарова.

Представитель киевской полиции Дмитрий Грищенко в комментарии изданию "Телеграф" подтвердил пребывание правоохранителей в Киево-Печерской Лавре. Однако он подчеркнул, что ни о каком силовом захвате речь не идет.

Полицейские находятся на территории монастыря для обеспечения порядка. Заповедник там проводит инспекцию.

Напомним, в соцсетях появилось видео, на котором женщины из Суджи разочаровали российского пропагандиста правдой. Жительницы Курской области не подтвердили выдумки о "преступлениях ВСУ", зато описали, как на самом деле вели себя украинские военные.

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