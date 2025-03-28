У РФ заявили про "захоплення" силовиками Києво-Печерської Лаври: поліція відреагувала

Адвокат Микита Чекман повідомив про проникнення у Ближчі і Дальні печери, а також людину з болгаркою. У відомстві пояснили, що там роблять правоохоронці.

Related video

28 березня до Ближніх печер Києво-Печерської Лаври прибули багато поліціянтів разом з працівниками заповідника. Про це у соцмережах повідомив адвокат Микита Чекман.

Він заявив, що правоохоронці "проникли в середину закритого приміщення", яке веде до Ближніх печер. Також, зі слів юриста, прийшов працівник заповідника з болгаркою.

Згодом Чекман проінформував про проникнення і в Дальні печери.

У російському ТАСС з посиланням на Спілку православних журналістів повідомили, що почалося "захоплення Ближніх печер монастиря". Пропагандисти заявили, що представники Мінкульту у супроводі силовиків збираються розрити спеціальні гробниці з мощами.

"Вій повернувся до Києва", — так ситуацію прокоментувала речниця МЗС РФ Марія Захарова.

Речник київської поліції Дмитро Грищенко у коментарі виданню "Телеграф" підтвердив перебування правоохоронців у Києво-Печерській Лаврі. Однак він наголосив, що про жодне силове захоплення не йдеться.

Поліціянти перебувають на території монастиря для забезпечення порядку. Заповідник там проводить інспекцію.

Нагадаємо, у соцмережах з’явилось відео, на якому жінки з Суджі розчарували російського пропагандиста правдою. Мешканки Курщини не підтвердили вигадки про "злочини ЗСУ", натомість описавши, як насправді поводились українські військові.

У Visual Capitalist з посиланням на дані ООН спрогнозували скорочення населення в Європі. Аналітики розповіли, як зміниться чисельність населення України до 2100 року.