Збій пропаганди: жителька Суджі розповіла правду про бійців ЗСУ (відео)

Українські військові чемно говорили "Добрий день" та "Добрий ранок", розповіла росіянка з Суджі. Жінка пояснила, що їй допомогли з хлібом та водою, і ніякого насильства не було.

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Громадянка Російської Федерації після боїв в Суджі Курської області поговорила з російським пропагандистом про те, як поводились бійці Збройних сил України, коли контролювали містечко. Жінка не скаржилась на насильство, хоч пропагандист очікував почути про важкі випробування, які вона начебто б мала пережити. Коротка розмова з'явилась на YouTube-каналі блогера Патріка Ланкастера (Patrick Lancaster). Про це командир кадирівського спецназу "Ахмат" Апті Алаудінов написав у Telegram-каналі.

Дві жінки, з якими поспілкувався Ланкастер, не підтвердили його домисли про "злочини ЗСУ". Одна з них розповіла, як українські військові чемно вітались і говорили "Добрий день" або "Добрий ранок". Коли ж вона натякнула про потребу в продуктах, їй відразу принесли все необхідне, сказала росіянка.

"Сказати правду? Вони нам нічого [поганого] не робили. Ідуть, привітаються. Я кажу: "Здороваєтеся, вітаєтеся, хоч би хліба та води принесли". Принесли. І хліба давали, і води давали", — чути на відео.

Інша жінка додала, що ніяких жорстокостей від українців не бачила. При цьому вона все ж уточнила, що все нормально було начебто лише на цій вулиці.

"Звичайнісінькі люди, і все. Ми до них не торкалися і вони до нас не торкалися. Але вони нас не ображали. Нас, конкретно, нашу вулицю не ображали. Я про решту не говорю", — сказала росіянка пропагандисту.

Ланкастер в описі під відео зауважив, що прибув до міста Суджа, жителі якого "охоплені страхом". Росіяни жили кілька місяців без води, світла та газу, під обстрілами, написав він. Патрік очікував, що зробить інтерв'ю з людьми, які поділяться "гіркими емоційними історіями". При цьому він процитував фрагменти, в яких ішлося про розчарування в "українцях, які напали на братський народ".

Патрік Ланкастер — колишній морський піхотинець ВМС США, який з перших днів російського вторгнення їздить з полком "Ахмат". Його відео вивчали на проєкті Bellingcat та довели, що він записав реальні злочини кадирівців.

Бої в Курській області та ситуація в Суджі

Зазначимо, раніше Фокус писав про інші заяви росіян після боїв в Суджі. Наприклад, 15 березня росЗМІ опублікували кадри спілкування з місцевим жителем, який скаржився на "звірства українців". При цьому у мережі відшукалась його розмова з бійцями ЗСУ, і якій він назвав Путіна "козлом", а українцям подякував за хліб.

Нагадуємо, 23 березня заступник командира 210 окремого штурмового полку, майор Володимир Кончиць розповів, як командування ЗС РФ веде бої в Суджі та в Курській області.