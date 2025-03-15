"Перевзувся" за секунду: росЗМІ показали жителів Суджі, які "скаржаться" на ЗСУ (відео)

Жителі Суджі кардинально змінили думку про українців після повернення російської влади, свідчать відео з соцмереж. Раніше вони називали Володимира Путіна "козлом", а тепер клянуть "польських найманців".

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Російські медіа після відступу Збройних сил України з Суджі почали публікували відео з місцевими жителями, які скаржаться на дії українців. Дехто з них ще кілька днів тому дякував за хліб, а тепер бреше про "польських найманців". Відео з кардинальними змінами позиції росіян відшукала "Телевізійна служба новин" та опублікувала у Telegram-каналі.

Перші кадри з росіянином з Суджі показують момент спілкування з бійцем ЗСУ. Спершу чоловік старшого віку критикує "козла [Путіна]", який напав на Україну і бреше співгромадянам. На його думку, не треба було "лізти в чужу державу". Після цього росіянин дякує українцю "за добрі слова", називає бійців "правильними хлопцями", а його тим часом припрошують взяти свіжого хліба. Наступний фрагмент — репортаж росЗМІ. Ця ж людина розповідає пропагандисту, як він чекав повернення російської влади. Також згадує "найманців", які "дали йому в голову" і він "кров'ю залився". Чоловік стверджував, що місцеві жителі нагорювались. Зі слів чоловіка, його посеред дороги ловили "бандерівці" і примушували кричати "Слава Україні!".

Бої в Суджі — що показують росЗМІ

Крім вказаного запису, у каналі росЗМІ "РИА Новости" є серія інших відео, на яких жителі Суджі розповідають, як страждали у селищі під контролем ЗСУ. Наприклад, росіянин Шавкат Хамедов скаржився, начебто "люди помирали від голоду та холоду". Інша росіянка запевняла глядачів, що над росіянами знущались "польські найманці".

Речник Територіальної оборони ЗСУ Олексій Дмитрашківський на YouTube-каналі опублікував відео, на якому показав ще одну мешканку Суджі. Чути, що її колишні сусідки дивуються, як можна так брехати про українців.

Бої в Суджі - що говорять жителі російського міста

Зазначимо, вдень 15 березня Фокус писав про дані аналітиків проєкту DeepState щодо ситуації в Суджі Курської області. Карта проєкту показала, що селище повністю перейшло під контроль ЗС РФ. Крім того, українці відійшли ще на 4 км на південний захід вздовж дороги, яка прямує в Сумську область. Про це ж говорять карти Генштабу ЗСУ. Ще напередодні, 14 березня, вони показували, що бої точаться на західних околицях населеного пункту, а наступного дня лінія фронту прогнулась і проходить за його межами.

Нагадуємо, аналітики Інституту вивчення війни розповіли, чи правдиві заяви президента РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа про оточення ЗСУ в Курській області. Тим часом у соцмережах з'явилось відео російського солдата з-під Суджі, який скаржиться на неправильні дії командування.