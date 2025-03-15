Жители Суджи кардинально изменили мнение об украинцах после возвращения российской власти, свидетельствуют видео из соцсетей. Раньше они называли Владимира Путина "козлом", а теперь клянут "польских наемников".

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Российские медиа после отступления Вооруженных сил Украины из Суджи начали публиковали видео с местными жителями, которые жалуются на действия украинцев. Некоторые из них еще несколько дней назад благодарили за хлеб, а теперь врут о "польских наемниках". Видео с кардинальными изменениями позиции россиян отыскала "Телевизионная служба новостей" и опубликовала в Telegram-канале.

Первые кадры с россиянином из Суджи показывают момент общения с бойцом ВСУ. Сперва мужчина постарше критикует "козла [Путина]", который напал на Украину и врет согражданам. По его мнению, не надо было "лезть в чужое государство". После этого россиянин благодарит украинца "за добрые слова", называет бойцов "правильными ребятами", а его тем временем приглашают взять свежего хлеба. Следующий фрагмент — репортаж росСМИ. Этот же человек рассказывает пропагандисту, как он ждал возвращения российской власти. Также вспоминает "наемников", которые "дали ему в голову" и он "кровью залился". Мужчина утверждал, что местные жители нагорювались. По словам мужчины, его посреди дороги ловили "бандеровцы" и заставляли кричать "Слава Украине!".

Бои в Судже — что показывают росСМИ

Кроме указанной записи, в канале росСМИ "РИА Новости" есть серия других видео, на которых жители Суджи рассказывают, как страдали в поселке под контролем ВСУ. Например, россиянин Шавкат Хамедов жаловался, будто "люди умирали от голода и холода". Другая россиянка уверяла зрителей, что над россиянами издевались "польские наемники".

Спикер Территориальной обороны ВСУ Алексей Дмитрашковский на YouTube-канале опубликовал видео, на котором показал еще одну жительницу Суджи. Слышно, что ее бывшие соседки удивляются, как можно так врать об украинцах.

Бои в Судже — что говорят жители российского города

Отметим, днем 15 марта Фокус писал о данных аналитиков проекта DeepState относительно ситуации в Судже Курской области. Карта проекта показала, что поселок полностью перешел под контроль ВС РФ. Кроме того, украинцы отошли еще на 4 км на юго-запад вдоль дороги, которая направляется в Сумскую область. Об этом же говорят карты Генштаба ВСУ. Еще накануне, 14 марта, они показывали, что бои идут на западных окраинах населенного пункта, а на следующий день линия фронта прогнулась и проходит за его пределами.

Напоминаем, аналитики Института изучения войны рассказали, правдивы ли заявления президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа об окружении ВСУ в Курской области. Между тем в соцсетях появилось видео российского солдата из-под Суджи, который жалуется на неправильные действия командования.