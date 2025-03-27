Украинские военные вежливо говорили "Добрый день" и "Доброе утро", рассказала россиянка из Суджи. Женщина объяснила, что ей помогли с хлебом и водой, и никакого насилия не было.

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Гражданка Российской Федерации после боев в Судже Курской области поговорила с российским пропагандистом о том, как вели себя бойцы Вооруженных сил Украины, когда контролировали городок. Женщина не жаловалась на насилие, хотя пропагандист ожидал услышать о тяжелых испытаниях, которые она якобы пережила. Короткий разговор появился на YouTube-канале блогера Патрика Ланкастера (Patrick Lancaster). Об этом командир кадыровского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов написал в Telegram-канале.

Две женщины, с которыми пообщался Ланкастер, не подтвердили его домыслы о "преступлениях ВСУ". Одна из них рассказала, как украинские военные вежливо здоровались и говорили "Добрый день" или "Доброе утро". Когда же она намекнула о потребности в продуктах, ей сразу принесли все необходимое, сказала россиянка.

"Сказать правду? Они нам ничего [плохого] не делали. Идут, поздороваются. Я говорю: "Здороваетесь, здороваетесь, хоть бы хлеба и воды принесли". Принесли. И хлеба давали, и воды давали", — слышно на видео.

Другая женщина добавила, что никаких жестокостей от украинцев не видела. При этом она все же уточнила, что все нормально было вроде бы только на этой улице.

"Самые обычные люди, и все. Мы к ним не прикасались и они к нам не прикасались. Но они нас не оскорбляли. Нас, конкретно, нашу улицу не оскорбляли. Я об остальных не говорю", — сказала россиянка пропагандисту.

Ланкастер в описании под видео отметил, что прибыл в город Суджа, жители которого "охвачены страхом". Россияне жили несколько месяцев без воды, света и газа, под обстрелами, написал он. Патрик ожидал, что сделает интервью с людьми, которые поделятся "горькими эмоциональными историями". При этом он процитировал фрагменты, в которых говорилось о разочаровании в "украинцах, напавших на братский народ".

Патрик Ланкастер — бывший морской пехотинец ВМС США, который с первых дней российского вторжения ездит с полком "Ахмат". Его видео изучали на проекте Bellingcat и доказали, что он записал реальные преступления кадыровцев.

Бои в Курской области и ситуация в Судже

Отметим, ранее Фокус писал о других заявлениях россиян после боев в Судже. Например, 15 марта росСМИ опубликовали кадры общения с местным жителем, который жаловался на "зверства украинцев". При этом в сети отыскался его разговор с бойцами ВСУ, в котором он назвал Путина "козлом", а украинцев поблагодарил за хлеб.

Напоминаем, 23 марта заместитель командира 210 отдельного штурмового полка, майор Владимир Кончиц рассказал, как командование ВС РФ ведет бои в Судже и в Курской области.