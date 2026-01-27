Атака БПЛА на Львівську область: ОВА повідомила про забруднення повітря, людей просять бути вдома

Росіяни вранці 27 січня влучили безпілотником в інфраструктурний об'єкт у Золочівському районі Львівської області. Через викиди шкідливих речовин у повітря місцевим жителям радять не виходити на вулицю та не відкривати вікна.

Про наслідки ворожого обстрілу Львівської області 27 січня голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький розповів у соцмережах. За його словами, в селі Смільне Бродівської територіальної громади фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб фіксують тимчасове перевищення рівня оксиду вуглецю в повітрі.

"Це пов’язано з ранковою атакою ворожого безпілотника по об’єкту інфраструктури у Золочівському районі. Ситуація контрольована. Радіаційний фон у нормі", — доповів голова ОВА.

Фахівці рекомендують жителям Смільного з хронічними захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем за можливості не виходити на вулиці, а якщо така потреба виникає — користуватися засобами захисту дихальних шляхів.

Також не рекомендовано провітрювати приміщення.

"Працівники служби продовжують лабораторні дослідження за напрямком руху вітру", — повідомив Максим Козицький.

Фахівці зафіксували забруднення повітря після удару по Львівській області 27 січня Фото: скриншот

В Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області також розповіли, що через ранкову російську атаку на об'єкті інфраструктури в регіоні спалахнула пожежа. Рятувальники ліквідовують наслідки загоряння на місці удару.

Постраждалих, попередньо, немає.

Рятувальники ліквідовують наслідки удару по Львівській області 27 січня Фото: ДСНС

Обстріл Львівської області: місцевим радять лишатися вдома

У Бродівській міській раді повідомили про припинення навчального процесу 27- 28 січня та переведення закладів освіти у громаді на дистанційне навчання. В дошкільних закладах будуть створені чергові групи. Населення закликали залишатися вдома та дотримуватися правил безпеки:

зачинити вікна та двері, закрити щілини вологою тканиною, скотчем або поролоном;

вимкнути примусову вентиляцію в приміщенні, кондиціонери використовувати лише в режимі рециркуляції;

проводити вологе прибирання щонайменше раз на добу, щоб "зв'язати" дрібні частки пилу та сажі.

Правила поведінки на вулиці:

обмежити прогулянки, особливо дітям, вагітним жінкам і людям із хронічними захворюваннями дихальних шляхів;

відмовитися від спорту: пробіжок й інтенсивних тренувань на вулиці;

використовувати захист дихальних шляхів (медична маска не затримає мікроскопічні частки PM2.5, необхідний респіратор).

Для підтримки організму необхідно дотримуватися питного режиму (до 2-3 літрів води на день для дорослих) та після повернення з вулиці приймати душ, промивати ніс сольовим розчином і полоскати горло. Одяг краще одразу відправляти у прання.

Жителям Бродівської громади після обстрілу РФ радять лишатися вдома Фото: скриншот

Обстріл Львівської області 27 січня: деталі

Росіяни завдали удару по Львівській області вранці 27 січня, одразу після цього Бродівська міськрада оголосила про скасування занять у школах і закликала місцевих жителів щільно закрити вікна та двері. Пізніше в міськраді уточнили, що задимлення виникло внаслідок згоряння нафтопродуктів. Місцеві жителі в коментарях під дописами зазначали, що заняття в школах уже почалися о 8:30, до повідомлення про скасування уроків.

Також у ніч на 27 січня РФ атакувала Одесу, ударні безпілотники влучили в дитсадок та будинки. За попередніми даними, щонайменше 22 людини дістали травми.