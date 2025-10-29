Взрыв в Хмельницком: кто будет отвечать за гибель людей в разрушенном доме

Взрыв в девятиэтажке в Хмельницком стал еще одним напоминанием, что трагедии могут случиться не только из-за войны. Фокус выяснил, почему украинские многоэтажки превращаются в "бомбы замедленного действия" и кто несет ответственность, когда она взрывается.

В Хмельницком 28 октября произошел взрыв. По предварительным данным полиции Хмельницкой области, вероятной причиной является утечка бытового газа. Однако окончательная версия еще не подтверждена. Председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин отметил: рассматриваются все возможные сценарии, включая техногенные и другие факторы.

В Хмельницком под завалами разрушенной взрывом многоэтажки на улице Тернопольской обнаружены тела двух погибших. Еще 5 человек получили травмы различной степени тяжести.

Аварийно-спасательные работы не прекращаются ни на минуту. К ликвидации последствий привлечены дополнительные силы: отделение спасателей-верхолазов Главного управления ГСЧС в Хмельницкой области и специальное подразделение "ДЕЛЬТА". Кинологические группы продолжают обследование завалов.

Значительным разрушениям подверглась центральная секция девятиэтажного дома. По словам мэра Хмельницкого Александра Симчишина, одна секция полностью разрушена, другая — серьезно повреждена. Заместитель городского головы Василий Новачок уточнил: поражения получили по меньшей мере 20 квартир.

Предварительно, 32 жителя дома будут нуждаться во временном отселении. Местные власти уже координируют размещение пострадавших в гостиницах и общежитиях.

По факту взрыва Главное управление Нацполиции в Хмельницкой области открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 270 УК Украины (нарушение требований пожарной или техногенной безопасности, что привело к гибели людей). Следственные действия продолжаются.

Трагедия в Хмельницком: кто виноват во взрыве газа

Эксперт по вопросам ЖКХ и энергетики Олег Попенко отмечает, что ключевая проблема газовых сетей заключается в критическом состоянии самих сетей.

"С 2015 по 2023 годы внутридомовые газопроводы практически не обслуживались. Причина — отсутствие подзаконных актов и четко утвержденных НКРЭКУ договоров на обслуживание", — объясняет он Фокусу.

Законодательно было определено, что работы могут выполнять только сертифицированные компании, но механизмы реализации оставались неопределенными. В результате в течение восьми лет сети находились в состоянии фактического без контроля.

"Сегодня невозможно достоверно оценить техническое состояние газопроводов в большинстве домов", — констатирует эксперт.

По словам Попенко, только в 2025 году НКРЭКУ приняла необходимый пакет нормативных документов, регулирующих зону ответственности за газовые сети в многоквартирных домах.

Даже после принятия нормативной базы ситуация остается сложной. Обслуживание проводится, но совладельцы часто не понимают, за что именно платят.

"Жители спрашивают: почему мы должны платить компании, которая сама себя назначила? Хотя процедура законная", — отмечает Попенко.

Это порождает острый конфликт между лицензированными операторами, которые имеют необходимый опыт, и совладельцами, которые не доверяют системе.

По мнению эксперта, согласно действующему законодательству, обслуживание внутридомовых газопроводов возлагается на компанию, определенную решением общего собрания совладельцев. Если такое решение не принято, ответственность автоматически переходит к оператору газораспределительной системы — так называемому облгазу. В этом случае обслуживание становится его прямой зоной ответственности.

В случае трагедии, например взрыв в многоэтажке, по словам Попенко, ответственность традиционно возлагают на работников газовых служб. Однако сегодня обслуживанием могут заниматься не только облгазы, но и любая лицензированная компания, определенная совладельцами или по умолчанию, в случае если дом находится под управлением управляющей компании.

Взрыв в Хмельницком 28 октября 2025 года: как предупредить подобные трагедии

Относительно взрыва в Хмельницком на улице Тернопольской, Попенко призывает дождаться результатов расследования.

"Пока достоверно не подтверждено, стал ли причиной газ. Местные власти исключают военный характер инцидента, но окончательная версия неизвестна", — отмечает он.

Эксперт отмечает: для предотвращения подобных трагедий необходима полная инвентаризация сетей, прозрачные договоры и обязательное информирование жителей о состоянии систем и ответственного оператора.

"Без этого любое обслуживание будет оставаться формальным, а риски — критическими", — заключает Попенко.

Напомним, что в декабре 2023 года в селе Чайки Киевской области произошел взрыв в частной хозяйственной постройке из-за утечки газа. Тогда под завалами оказались мужчина и женщина.

Также Фокус писал, что в июне 2023 года в 16-этажке в Днепровском районе Киева взорвался пропановый баллон. Разрушены 4 квартиры, погиб 1 человек, 2 пострадали, 18 спасены.