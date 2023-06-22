Взрыв газа в многоэтажке в Киеве: спасатели нашли тело погибшего (фото)
Взрыв разрушил четыре квартиры, пострадали два человека, а 18 удалось спасти. Очевидцы рассказывали, что сначала подумали о прилете в дом российской ракеты.
В результате взрыва в многоэтажном доме в Днепровском районе Киева ночью 22 июня погиб человек. Об этом написал в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.
По данным ГСЧС, в 16-этажке по адресу Малышко, 33 взорвался баллон с пропаном. Пожар охватил площадь в 150 квадратных метров.
"Под завалами в поврежденной части 16-этажного дома в Днепровском районе, где произошел взрыв, спасатели обнаружили тело одного погибшего", — проинформировал градоначальник.
Поисково-спасательные работы продолжаются, специалисты определяют причины взрыва. В ГСЧС Украины сообщили, что взрыв в 16-этажке разрушил четыре и повредил шесть квартир.
Пожар на месте взрыва локализовали в 5:45, по предварительным данным пострадали 2 человека и 18 спасены, уточнили спасатели.
Очевидцы произошедшего в комментарии СМИ рассказали, что сначала подумали не о газе, а о прилете в дом российской ракеты.
Напомним, что взрыв в Киеве произошел в 3:30 ночи 22 июня, глава КГВА Сергей Попко говорил, что ЧП произошло из-за утечки газа.
А 20 июня Фокус писал о затоплении многоэтажного дома в Днепровском районе Киева в жилом массиве ДВРЗ. Из-за прорыва пожарного гидранта вода затопила квартиры с 1-го по 10-й этажи.