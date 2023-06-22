Пожар на площади 150 кв. м: в Киеве из-за утечки газа произошел взрыв в многоэтажке (фото, видео)

По словам главы КГВА Сергея Попко, взрыв произошел в многоэтажном доме на двух этажах. В ГСЧС заявили, что разрушено 5 квартир.

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Примерно в 03:30 ночи 22 июня в Киеве прозвучал взрыв, хотя воздушную тревогу не оглашали. Об этом сообщили на Telegram-канале "Реальный Киев".

Затем появилось сообщение, что, по предварительным данным, в одной из столичных многоэтажек взорвался баллон с пропаном по адресу Малышка 33. На место выехали 2 кареты скорой помощи.

Затем в Киевской городской военный администрации подтвердили взрыв и пожар. Как заявил глава КГВА Сергей Попко, по предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа. Пожар охватил область в 150 квадратных метров.

"Предварительно из-за утечки газа произошел взрыв в многоэтажном жилом доме на двух этажах, возгорание на площади 150 м.кв. Пожар ликвидируется. Проводится поиск людей", — говорится в сообщении.

Также в сети распространяют фото и видео с места события.

Взрыв в Киеве

Взрыв в Киеве

Взрыв в Киеве

Взрыв в Киеве

Затем в ГСЧС заявили, что в Днепровском районе Киева по ул. Малышка произошел взрыв в жилом доме, предварительно газа, на 7 этаже с последующим разрушением конструкций.

"По оперативной информации разрушены 5 квартир на 6, 7 и 8 этажах. Спасены 2 человека. Продолжается тушение пожара на 7 и 8 этажах с помощью пожарной и специальной высотной техники, а также поиск пострадавших", — говорится в сообщении.

Взрыв в Киеве

Напомним, что 21 июня спасатели показали, как справляются с последствиями подрыва Каховской ГЭС. Жителям Херсонской и Днепропетровской областей спасатели продолжают подвозить питьевую воду, несмотря на риски. Так, во время ликвидации последствий наводнения на Херсонщине российские оккупанты уже ранили 16 ликвидаторов.