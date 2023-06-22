Вибух газу у багатоповерхівці у Києві: рятувальники знайшли тіло загиблого (фото)

Вибух зруйнував чотири квартири, постраждали двоє людей, а 18 вдалося врятувати. Очевидці розповідали, що спочатку думали про приліт у будинок російської ракети.

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Внаслідок вибуху в багатоповерховому будинку в Дніпровському районі Києва вночі 22 червня загинула людина. Про це написав в Telegram мер столиці Віталій Кличко.

За даними ДСНС, у 16-поверхівці за адресою Малишка, 33 вибухнув балон із пропаном. Пожежа охопила площу 150 квадратних метрів.

"Під завалами у пошкодженій частині 16-поверхового будинку у Дніпровському районі, де стався вибух, рятувальники виявили тіло одного загиблого", — проінформував градоначальник.

Пошуково-рятувальні роботи продовжуються, фахівці визначають причини вибуху. У ДСНС України повідомили, що вибух у 16-поверхівці зруйнував чотири та пошкодив шість квартир.

Пожежу на місці вибуху локалізували о 5:45, за попередніми даними постраждали 2 особи та 18 врятовано, уточнили рятувальники.

Очевидці події в коментарі журналістам, розповіли, що спочатку подумали не про газ, а про приліт у будинок російської ракети.

Нагадаємо, що вибух у Києві стався о 3:30 ночі 22 червня, голова КМВА Сергій Попко говорив, що НС сталася через витік газу.

А 20 червня Фокус писав про затоплення багатоповерхового будинку у Дніпровському районі Києва у житловому масиві ДВРЗ. Через прорив пожежного гідранта вода затопила квартири з 1-го по 10-й поверхи.