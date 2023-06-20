Затопило 10 поверхів: у багатоповерхівці Києва прорвало гідрант (фото, відео)

У багатоповерхівці на ДВРЗ пожежні гідранти не ремонтують, вони в несправному стані вже кілька років. Мешканці будинку запевняють, що доводиться робити отвори на загальних балконах, щоб через них витікала вода.

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У Дніпровському районі Києва затопило багатоповерховий будинок. Це сталося через прорив пожежного гідранта, повідомили журналісти телеканалу "Київ".

Будинок знаходиться у житловому масиві ДВРЗ, біля Дарницького вагоноремонтного заводу. Через цю подію затопило квартири з 1-го по 10-й поверхи.

"Води на 10 поверсі було майже по коліно, тому місцеві жителі зробили отвори на загальних балконах, щоб через них витікала вода", — зазначили журналісти.

Мешканці будинку запевняють, що така аварія була і місяць тому на дев'ятому поверсі. Працівники вирішили проблему як і минулого разу – просто заварили гідрант.

"Люди викликали поліцію, щоб вона зафіксувала факт бездіяльності місцевого ЖЕКу. За їхніми словами, будинку 10 років, а пожежні гідранти у несправному стані", — повідомив телеканал.

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