"Ситуація катастрофічна": на Херсонщині росіяни відбирають у людей гуманітарну допомогу

Як зазначають у командуванні, після підриву Каховської ГЕС люди стали ще більше потребувати допомоги від небайдужих громадян, проте при в'їзді до населених пунктів окупанти конфіскують будь-яку продукцію.

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Російські окупанти почали забирати собі гуманітарну допомогу, яку небайдужі передали мирним жителям в окупованих та підтоплених Олешках Херсонської області. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов 20 червня.

За його словами, мешканцям міст та населених пунктів, які виявилися затоплені після умисного підриву Каховської ГЕС росіянами, почали надавати спеціальну допомогу.

Як виявилося, вона не завжди доходить до постраждалих, а найчастіше вони навіть не знають про неї, адже противник забирає все у свої руки та залишає людей напризволяще.

"Ситуація на лівобережжі катастрофічна. Російські окупанти грабують українське населення на тимчасово окупованій території України, яка постраждала від затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС. Так, на блокпостах при в'їзді в населений пункт Олешки на Херсонщині під час огляду транспортних засобів окупанти вилучають гуманітарну населенню та забирають її на власні потреби", — йдеться у повідомленні.

До речі, у Центрі національного спротиву напередодні повідомляли про те, що росіяни відмовляли в евакуації з Олешок без паспорта РФ. В українському підпіллі заявили, що людей просто залишили боротися із затопленням одних, що є черговою ознакою геноциду.

"За попередніми даними, понад 500 жителів тимчасово окупованих територiй на лівобережжі Херсонщини загинули через підрив росіянами Каховської ГЕС. Люди загинули через те, що окупанти відмовили в евакуації тим, хто не має російського паспорта", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 19 червня українцям показали Херсон після підриву Каховської ГЕС. Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін зазначив, що якщо з технічними наслідками повені Україна може впоратися самостійно, то катастрофу країна відчуватиме ще довго.