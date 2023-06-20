"Ситуация катастрофическая": в Херсонской области россияне отбирают у людей гуманитарную помощь

Как отмечают в командовании, после подрыва Каховской ГЭС люди стали еще больше нуждаться в помощи от неравнодушных граждан, однако при въезде в населенные пункты оккупанты конфискуют любую продукцию.

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Российские оккупанты начали присваивать себе гуманитарную помощь, которую неравнодушные передали мирным жителям в оккупированных и подтопленных Алешках Херсонской области. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев 20 июня.

По его словам, жителям городов и населенных пунктов, которые оказались затопленные после умышленного подрыва Каховской ГЭС россиянами, начали выделять специальную помощь.

Как оказалось, она не всегда доходит до пострадавших, а чаще всего они даже не знают о ней, ведь противник забирает все в свои руки и оставляет людей на произвол судьбы.

"Ситуация на левобережье катастрофическая. Российские оккупанты грабят украинское население на временно оккупированной территории Украины, пострадавшей от затопления в результате подрыва Каховской ГЭС. Так, на блокпостах при въезде в населенный пункт Алешки на Херсонщине во время осмотра транспортных средств оккупанты изымают гуманитарную помощь которая направлена пострадавшему населению и забирают ее на собственные нужды", — говорится в сообщении.

К слову, в Центре национального сопротивления накануне сообщали о том, что россияне отказывали в эвакуации из Алешек без паспорта РФ. В украинском подполье заявили, что людей попросту оставили бороться с затоплением одних, что является очередным признаком геноцида.

"По предварительным данным более 500 жителей временно оккупированных Алешек на левобережье Херсонщины погибли из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС. Люди погибли из-за того, что оккупанты отказали в эвакуации тем, кто не имеет российского паспорта", — говорится в сообщении.

Напомним, 19 июня украинцам показали Херсон после подрыва Каховской ГЭС. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин отметил, что если с техническими последствиями наводнения Украина может справиться самостоятельно, то катастрофу страна будет ощущать еще долго.