"Хуже апокалиптических фильмов": украинцам показали Херсон после подрыва Каховской ГЭС (видео)

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин отметил, что если с техническими последствиями наводнения Украина может справиться самостоятельно, то последствия экологичной катастрофы страна будет ощущать еще долго.

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Микрорайон Остров в Херсоне из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС оказался непригодным для дальнейшего проживания людей. Как сейчас выглядят несколько улиц Херсона показали в официальном телеграм-канале Херсонской ОВА в понедельник, 19 июня.

"Эти кадры хуже апокалиптических фильмов. Потому что это — не выдумка. Это жестокая реальность, которую принес "русский мир" на благодатные херсонские земли", — прокомментировал заснятое на видео глава области Александр Прокудин.

Прокудин прошелся по улицам микрорайона Остров. На кадрах видно, что большая вода уничтожила ограждения частных домов. Поток из воды и грязи был таким сильным, что повредил даже металлические ворота.

Под завалами из поломанных деревьев видно то, что осталось от легковых автомобилей местных жителей.

Глава Херсонской ОВА также обратил внимание на песок, который толстым слоем покрывает дороги микрорайона. Он объяснил, что раньше дороги тут были заасфальтированы. А песок под ногами — это высохший на солнце ил.

На видеокадрах показали также местный храм. По словам настоятеля, около 20 прихожан искали в нем защиты от наводнения. В нем даже проводили службу. Сейчас храм также, как и остальные здания, пострадал от воды. Она повредила пол и стены помещения. Также наводнение уничтожило некоторые иконы.

По словам Прокудина, сейчас к ликвидации последствий затопления присоединились уже 13 регионов государства. Они предоставили своих специалистов и технику. И, если с техническими последствиями наводнения Украина может справиться самостоятельно (расчистить территорию, починить жилые дома или возвести на их месте новые), то последствия экологичной катастрофы страна будет ощущать еще долго.

В среду, 14 июня, Фокус писал о том, что из затопленного Херсона российские оккупанты эвакуировали людей за 1 тысячу долларов. Все осложнялось тем, что в некоторых населенных пунктах вода поднялась на 4-5 метров, поэтому людям приходилось карабкаться на крыши и ждать спасения там — без электричества и средств связи.

А 9 июня ВС РФ атаковали спасателей в Херсоне и повредили технику для эвакуации. В ГСЧС отметили, что российские оккупанты открыли огонь в момент, когда спасатели вывозили мирных жителей из затопленных территорий.