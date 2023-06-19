"Гірше за апокаліптичні фільми": українцям показали Херсон після підриву Каховської ГЕС (відео)

Глава Херсонської ОВ Олександр Прокудін зазначив, що якщо з технічними наслідками повені Україна може впоратися самостійно, то наслідки екологічної катастрофи країна відчуватиме ще довго.

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Мікрорайон Острів у Херсоні через підрив дамби Каховської ГЕС виявився непридатним для подальшого проживання людей. Як зараз виглядають кілька вулиць Херсона, показали в офіційному телеграм-каналі Херсонської ОВА в понеділок, 19 червня.

"Ці кадри гірші за апокаліптичні фільми. Тому що це — не вигадка. Це жорстока реальність, яку приніс "русскій мір" на благодатні херсонські землі", — прокоментував зняте на відео глава області Олександр Прокудін.

Прокудін пройшов вулицями мікрорайону Острів. На кадрах видно, що велика вода знищила огорожі приватних будинків. Потік із води та бруду був таким сильним, що пошкодив навіть металеві ворота.

Під завалами зі зламаних дерев видно те, що залишилося від легкових автомобілів місцевих жителів.

Глава Херсонської ОВА також звернув увагу на пісок, який товстим шаром покриває дороги мікрорайону. Він пояснив, що раніше дороги тут були заасфальтовані. А пісок під ногами — це висохлий на сонці мул.

На відеокадрах також показали місцевий храм. За словами настоятеля, близько 20 парафіян шукали у ньому захисту від повені. У ньому навіть проводили службу. Нині храм також, як і решта будинків, постраждав від води. Вона пошкодила підлогу та стіни приміщення. Також повінь знищила деякі ікони.

За словами Прокудіна, наразі до ліквідації наслідків затоплення приєдналися вже 13 регіонів держави. Вони надали своїх фахівців та техніку. І якщо з технічними наслідками повені Україна може впоратися самостійно (розчистити територію, полагодити житлові будинки або звести на їх місці нові), то наслідки екологічної катастрофи країна відчуватиме ще довго.

У середу, 14 червня, Фокус писав про те, що із затопленого Херсона російські окупанти евакуювали людей за 1 тисячу доларів. Все ускладнювалося тим, що в деяких населених пунктах вода піднялася на 4-5 метрів, тому людям доводилося дертися на дахи та чекати на порятунок там — без електрики та засобів зв'язку.

А 9 червня ЗС РФ атакували рятувальників у Херсоні та пошкодили техніку для евакуації. У ДСНС зазначили, що російські окупанти відкрили вогонь у момент, коли рятувальники вивозили мирних жителів із затоплених територій.