Двух людей нашли под завалами многоэтажки в Хмельницком (фото)

Тела мужчины и женщины нашли под завалами многоэтажки на улице Тернопольской в Хмельницком, где 28 октября произошел взрыв.

В 02:24 обнаружено тело гражданки 1973 года рождения, а в 05:12 обнаружено тело гражданина 1983 года рождения, сообщил председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

"Тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Устанавливаются также и причины взрыва", — сказано в сообщении. Сейчас к разбору завалов присоединились дополнительные силы: отделение спасателей-верхолазов ГМРЦ и отделение специального назначения "ДЕЛЬТА". Аварийно-спасательные работы продолжаются непрерывно.

Что известно о взрыве в многоэтажке в Хмельницком

28 октября около 15:00 в Хмельницком на улице Тернопольской прогремел взрыв. Предварительно, произошел взрыв бытового газа в многоэтажке. Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.

Вероятно в Хмельницком произошел взрыв газа Фото: ГСЧС

Пять человек получили травмы. Им оказали медицинскую помощь без госпитализации.

Часть дома, где произошел взрыв, разрушена, часть — серьезно повреждена, сообщил мэр Хмельницкого Александр Симчишин.

Заместитель Хмельницкого городского головы Василий Новачок сообщал накануне, что в результате инцидента повреждены почти 20 квартир.

Кинологи помогали искать погибших на месте взрыва в Хмельницком Фото: ГСЧС

32 человека, предварительно, будут нуждаться во временном отселении. Глава Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин сообщал, что взрыв газа достоверно не подтвержден, и сейчас рассматриваются различные версии.

По факту взрыва в многоквартирном доме в Хмельницком в полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Фокус писал о взрыве в Хмельницком. Тогда люди в первые минуты думали, что это был удар российского дрона.

