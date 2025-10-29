Двох людей знайшли під завалами багатоповерхівки у Хмельницькому (фото)
Тіла чоловіка та жінки знайшли під завалами багатоповерхівки на вулиці Тернопільській у Хмельницькому, де 28 жовтня стався вибух.
О 02:24 виявлено тіло громадянки 1973 року народження, а о 05:12 виявлено тіло громадянина 1983 року народження, повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
"Тіла направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Встановлюються також і причини вибуху", - сказано у повідомленні. Нині до розбору завалів приєднались додаткові сили: відділення рятувальників-верхолазів ГМРЦ та відділення спеціального призначення "ДЕЛЬТА". Аварійно-рятувальні роботи тривають безперервно.
Що відомо про вибух у багатоповерхівці у Хмельницькому
28 жовтня близько 15:00 у Хмельницькому на вулиці Тернопільській пролунав вибух. Попередньо, стався вибух побутового газу в багатоповерхівці. Про це повідомили у поліції Хмельницької області.
П'ятеро людей отримали травми. Їм надали медичну допомогу без госпіталізації.
Частина будинку, де стався вибух, зруйнована, частина – серйозно пошкоджена, повідомив мер Хмельницького Олександр Симчишин.
Заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок повідомляв напередодні, що унаслідок інциденту пошкоджено майже 20 квартир.
32 людини, попередньо, потребуватимуть тимчасового відселення. Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомляв, що вибух газу достовірно не підтверджено, і нині розглядаються різні версії.
За фактом вибуху в багатоквартирному будинку в Хмельницькому у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, Фокус писав про вибух у Хмельницькому. Тоді люди в перші хвилини думали, що це був удар російського дрона.
У ніч на 29 жовтня російські окупаційні війська завдали удару по місту Подільськ, Одеської області, внаслідок чого у частини мешканців зникла електроенергія.