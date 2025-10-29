Двох людей знайшли під завалами багатоповерхівки у Хмельницькому (фото)

Тіла чоловіка та жінки знайшли під завалами багатоповерхівки на вулиці Тернопільській у Хмельницькому, де 28 жовтня стався вибух.

О 02:24 виявлено тіло громадянки 1973 року народження, а о 05:12 виявлено тіло громадянина 1983 року народження, повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"Тіла направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Встановлюються також і причини вибуху", - сказано у повідомленні. Нині до розбору завалів приєднались додаткові сили: відділення рятувальників-верхолазів ГМРЦ та відділення спеціального призначення "ДЕЛЬТА". Аварійно-рятувальні роботи тривають безперервно.

Що відомо про вибух у багатоповерхівці у Хмельницькому

28 жовтня близько 15:00 у Хмельницькому на вулиці Тернопільській пролунав вибух. Попередньо, стався вибух побутового газу в багатоповерхівці. Про це повідомили у поліції Хмельницької області.

Ймовірно в Хмельницькому стався вибух газу Фото: ДСНС

П'ятеро людей отримали травми. Їм надали медичну допомогу без госпіталізації.

Частина будинку, де стався вибух, зруйнована, частина – серйозно пошкоджена, повідомив мер Хмельницького Олександр Симчишин.

Заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок повідомляв напередодні, що унаслідок інциденту пошкоджено майже 20 квартир.

Кінологи допомагали шукати загиблих на місці вибуху в Хмельницькому Фото: ДСНС

32 людини, попередньо, потребуватимуть тимчасового відселення. Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомляв, що вибух газу достовірно не підтверджено, і нині розглядаються різні версії.

За фактом вибуху в багатоквартирному будинку в Хмельницькому у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) Кримінального кодексу України.

