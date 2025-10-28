У Хмельницькому прогримів потужний вибух у житловому будинку: зруйновано кілька поверхів (фото, відео)

У Хмельницькому в багатоповерхівці стався вибух газу: зруйновано три поверхи з кутового боку

Місцеві пабліки оприлюднили перші кадри після того, що сталося. Вибух прогримів у Південно-Західному мікрорайоні на вулиці Тернопільській, 34/2.

У поліції озвучили попередні причини надзвичайної події.

"Сьогодні, 28 жовтня, близько 15.00 у Хмельницькому по вулиці Тернопільській було чути вибух. За попередньою інформацією, стався вибух побутового газу. На місце події виїхали екстрені служби та слідчо-оперативна група поліції", — повідомили правоохоронці.

Інформація про постраждалих наразі уточнюється. У коментарі "Суспільному" директор Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олександр Костюк зазначив, що на місце виїхали три бригади швидкої допомоги.

За словами місцевих жителів, вибух був такої сили, що вони подумали про атаку ударного дрона на місто. Крім того, люди припускають, що міг вибухнути балон із газом.

У соцмережах жителі масово публікують наслідки вибуху.

Мер Хмельницька Олександр Симчишин підтвердив попередню версію поліції про витік газу і написав, що вибух не пов'язаний із військовими діями.

"Частину будинку зруйновано, частину серйозно пошкоджено. Найбільше хвилюємося за людські життя, поки що інформації про жертви немає. Але під завалами можуть бути люди. Комунальні служби, рятувальники, поліція, медики вже працюють на місці події. Приступаємо до розбору завалів та інших оперативних заходів. Наразі визначатимемо потребу у відселенні людей і загрозу подальшого руйнування будинку", — написав він.

Вибух тим більше налякав людей, що раніше Хмельницька ОВА анонсувала військові навчання, однак, як уже говорилося вище, з ними він не пов'язаний.

Нагадаємо, в ніч на 26 жовтня в Києві прогриміла серія вибухів після атаки ЗС РФ.

Також повідомлялося, що на Сахаліні стався вибух на місцевій ТЕЦ.